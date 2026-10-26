Grozna poškodba bo spremenila potek sezone. Upajmo, da ne kariere ...

Oklahoma je pri prednosti 103:99 napadala preko Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki je žogo podal Jalenu Williamsu. Krilni košarkar je najprej pobegnil svojemu čuvaju, pod košem pa ga je dočakal v obrambi vedno osredotočeni Derrick Jones Jr. Williams je skočil in žogo poskušal zabiti, kar mu ni uspelo, pri pristanku na trda tla pa je sledil šok.

Jalen Williams je po grdi poškodbi gležnja zapustil igrišče v domači dvorani. Čaka ga dolgo okrevanje. FOTO: AP

Williams je na tleh najprej dvignil levo nogo, nato pa se je ob pogledu nanjo lahko le prijel za glavo. Zaradi šoka pretirane bolečine v tistem trenutku verjetno ni začutil, pomoč zdravniškega osebja pa je bila profesionalna, hitra in učinkovita. Kris Dunn, ki je bil za Williamsom, ko je ta skočil, je prejel tehnično napako. Williamsovi soigralci so kljub šoku nadaljevali s tekmo in na koncu tudi zmagali.

Pozor: spodaj si lahko ogledate videoposnetek poškodbe, ki vsebuje zelo nazorne prizore.

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Prvi zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander je neposredno po tekmi s solzami v očeh komaj zbral dovolj besed za odgovor novinarju o poškodbi soigralca: "Žal mi je zanj. Nič več od tega ne morem reči ..." Nato je spregovoril o odnosu moštva v preostanku sezone. "Nimamo izbire. Mi smo se odločili, da bomo igrali. Seveda bo težko brez takega igralca. A ne bo odsoten za vedno, vrnil se bo še boljši kot prej. To vemo. Mi bomo le morali zdržati do njegovega povratka," je dejal Shai, ki je tekmo zaključil s 34 točkami, 6 skoki in 5 asistencami.

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