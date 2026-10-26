Grozna poškodba bo spremenila potek sezone. Upajmo, da ne kariere ...

Oklahoma je pri prednosti 103:99 napadala preko Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki je žogo podal Jalenu Williamsu. Krilni košarkar je najprej pobegnil svojemu čuvaju, pod košem pa ga je dočakal v obrambi vedno osredotočeni Derrick Jones Jr. Williams je skočil in žogo poskušal zabiti, kar mu ni uspelo, pri pristanku na trda tla pa je sledil šok.
Williams je na tleh najprej dvignil levo nogo, nato pa se je ob pogledu nanjo lahko le prijel za glavo. Zaradi šoka pretirane bolečine v tistem trenutku verjetno ni začutil, pomoč zdravniškega osebja pa je bila profesionalna, hitra in učinkovita. Kris Dunn, ki je bil za Williamsom, ko je ta skočil, je prejel tehnično napako. Williamsovi soigralci so kljub šoku nadaljevali s tekmo in na koncu tudi zmagali.
Pozor: spodaj si lahko ogledate videoposnetek poškodbe, ki vsebuje zelo nazorne prizore.
Prvi zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander je neposredno po tekmi s solzami v očeh komaj zbral dovolj besed za odgovor novinarju o poškodbi soigralca: "Žal mi je zanj. Nič več od tega ne morem reči ..." Nato je spregovoril o odnosu moštva v preostanku sezone. "Nimamo izbire. Mi smo se odločili, da bomo igrali. Seveda bo težko brez takega igralca. A ne bo odsoten za vedno, vrnil se bo še boljši kot prej. To vemo. Mi bomo le morali zdržati do njegovega povratka," je dejal Shai, ki je tekmo zaključil s 34 točkami, 6 skoki in 5 asistencami.
Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v Združenih državah Amerike. Sestavlja jo 30 ekip, ki tekmujejo v rednem delu sezone, čemur sledi končnica, ki se zaključi z velikim finalom. Liga je znana po združevanju najboljših košarkarjev z vsega sveta in postavljanju globalnih standardov za košarkarsko igro, taktiko ter športni marketing.
Tehnična napaka v košarki je kazen, ki se dosodi za nesportno vedenje, ki ni neposredno povezano s telesnim stikom med igralci med igro. To vključuje nešportno obnašanje do sodnikov, nasprotnikov ali gledalcev, uporabo neprimernega jezika, namerno zavlačevanje igre ali neupoštevanje pravil o obnašanju na klopi. Ekipa, proti kateri je dosojena tehnična napaka, običajno izgubi posest žoge, nasprotna ekipa pa prejme prosti met.
Shai Gilgeous-Alexander je kanadski profesionalni košarkar, ki velja za enega najboljših branilcev v ligi NBA. S svojim izjemnim občutkom za igro, sposobnostjo prodorov do koša in natančnim metom je postal ključni igralec moštva Oklahoma City Thunder. Zaradi svojih dosežkov je večkrat uvrščen v najboljše peterke lige in velja za enega glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) lige.
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