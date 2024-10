Grozovita poškodba, ki je igralci in navijači v Dallasu ne bodo zlahka pozabili

Dallas Mavericks so na čelu s strelsko nerazpoloženim Luko Dončićem (15 točk, 5/22 met iz igre) v domači dvorani dosegli drugo zmago na prvih treh tekmah, a obračun si bodo košarkarji in gledalci v dvorani American Airlines najbolj zapomnili po grozoviti poškodbi košarkarja Utaha Taylerja Hendricksa.

Do poškodbe je prišlo šest minut pred koncem tretje četrtine pri prednosti Dallasa s 64:59. Krilni center Utaha Tayler Hendricks se je s svojo ekipo odpravil v napad, ko mu je pod košem Dallasa brez kontakta z nasprotnikom spodrsnilo.

Padec je sprva deloval nerodno, kljub temu pa nedolžno. Ko je košarkar iz Fort Lauderdala nogo dvignil, je njen nenaraven položaj pod kolenom poslal jasno sporočilo njemu in vsem v dvorani American Airlines. Očitno je prišlo do hude poškodbe kolena in gležnja, praktično vsi igralci na parketu, na čelu z Luko Dončićem, pa so nemudoma odvrnili pogled in se instinktivno oddaljili od soigralca in nasprotnika, ki je bil v velikih bolečinah.

Zdravstveno osebje Utaha je na srečo ostalo zbrano in košarkarju takoj ponudilo nujno potrebno pomoč. Osebje Utaha je igralca obkrožilo in poškodbo poskušalo čim bolj učinkovito skriti pred pogledi šokiranih navijačev in igralcev. Hendricksa so nato ob aplavzu odpeljali na nosilih.

Tekmo je zaznamovala huda poškodba Utahovega Taylorja Hendricksa FOTO: AP icon-expand

Po tekmi se je odzval košarkar Dallasa Kyrie Irving. "Verjamem, da je bil v šoku. Na žalost sem nekajkrat bil poleg, ko so se zgodile take poškodbe na igrišču. Molim zanj in njegovo družino. Upam, da se bo vrnil še močnejši. Ko vidiš kaj takega, to psihološko vpliva na športnika, kljub temu pa moraš igrati naprej. Zagotovo sočustvujemo z njim," je po tekmi v slačilnici dejal Irving.

