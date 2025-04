Grški velikan po bolečem porazu skoraj obračunal z nasprotnikovim očetom

Milwaukee Bucks so svojo sezono končali v prvem krogu končnice. Indiana jih je na peti tekmi premagala po podaljšku (119:118) in s skupnim izidom 4:1 v zmagah napredovala v drugi krog končnice na vzhodu, kjer jih čaka Cleveland. Obračuni Milwaukeeja in Indiane so v minuli sezoni postali čustveno zelo napeti, po novem bolečem domačem porazu Milwaukeeja pa so iskre letele med dvakratnim MVP-jem Giannisom Antetokounmpom in očetom prvega zvezdnika Indiane Tyresa Haliburtona.