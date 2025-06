Haliburton izlil čustva: Celo življenje sem garal za ta trenutek

Indiana je sezono začela slabo in na uvodnih 25 tekmah zabeležila 10 zmag in 15 porazov. Njihova forma se je nato začela dvigati, v januarju so ob 10 zmagah vknjižili le dva poraza, po premoru zaradi tekme zvezd pa 20-krat slavili in devetkrat izgubili. Pomemben vpliv na to, da je Indiana redni del sezone sklenila na četrtem mestu vzhodne konference, pa je imel prav Haliburton.

Tekom finalne serije se je Haliburton ubadal s poškodbo mečne mišice, številni pa so mu po peti tekmi, na kateri je bilo očitno, da zaradi bolečin komaj stoji, odsvetovali povratek na parket. A Haliburton se je odločil nasprotno, na šesti tekmi navdušil in s soigralci izsilil sedmo tekmo: "To je finale, vsi morajo dati vse od sebe. Vsi v tej garderobi so dali vse, kar imajo. Prišli smo do sedme tekme, vse karte so na mizi. Sedma tekma v finalu Lige NBA, kaj drugega bi si sploh lahko želeli?"

Indiana je v končnici na poti do velikega finala izgubila vsega štiri tekme (4:1 Milwaukee, 4:1 Cleveland, 4:2 New York Knicks), dejstvo pa je, da bi tako daleč težko prišli brez 25-letnega Američana. Ta je v prvem krogu končnice na peti tekmi proti Bucksom z metom ob zvoku sirene poskrbel za zmago s 119:118 in napredovanje Pacersov, enak dosežek pa ponovil na drugi tekmi proti Cavaliersom, prvi tekmi proti Knicksom in prvi tekmi proti Thunderjem.

"Ne vem, kako naj opišem ta šok. Besede ne morejo opisati bolečine ob tem razočaranju. Frustracija je neopisljiva. Celo življenje sem delal za ta trenutek in končalo se je tako? Nima smisla," je ob fotografiji iz bolniške postelje po prestani operaciji uvodoma zapisal Haliburton.

"Moja noga je kot mrtva teža, ampak najbolj boli moja glava. Ko bo to za mano, bom ponosen, da sem to prestal. Dobro je, da lahko izlijem čustva, ne da bi me videli, kako grdo jočem. Vem, da bom iz tega izšel kot boljši človek in boljši igralec. In iskreno, trenutno, z raztrgano ahilovo tetivo in vsem, ne obžalujem ničesar. Še enkrat bi vse ponovil, da bi se boril za to mesto in svoje brate. Za priložnost, da naredimo nekaj posebnega," je dodal Haliburton in v nadaljevanju nagovoril še navijače. "Če si katerakoli navijaška baza tega ne zasluži, ste to vi. Vrnili se bomo in skupaj preskočili to oviro."

"Mislim, da je Kobe Bryant odlično povedal, ko je bil v isti situaciji: "Na svetu so veliko večji problemi kot strgana ahilova tetiva. Ne smili se samemu sebi, najdi nekaj pozitivnega in začni delati z istim prepričanjem, isto energijo in isto odločnostjo kot prej." In to je povsem res. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se vrnem. Moja pot do sem ni bila naključje. Vsak dan sem se trudil, da postanem boljši. In s tem bom nadaljeval. Najbolj pomembno pa je, da sem hvaležen. Hvaležen sem za vsako izkušnjo, ki me je pripeljala do sem. Hvaležen sem za vso ljubezen iz sveta košarke. Hvaležen sem za pot, ki je pred menoj. Dajte mi čas, pobral se bom in vrnil kot najboljša različica Tyresa Haliburtona."