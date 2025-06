Haliburton: Ko imaš takšno zaupanje, se zgodijo velike stvari

Pacersi so znova pokazali neverjetno vztrajnost in ekipni duh. Poleg Haliburtona so ključno vlogo odigrali še Andrew Nembhard , ki je v zaključku zadel trojko za priključek, in Pascal Siakam , MVP finala vzhodne konference, ki je 49 sekund pred koncem z zabijanjem znižal zaostanek na točko.

Na drugi strani so pri Oklahomi blesteli Shai Gilgeous-Alexander, z 38 točkami najboljši strelec večera, ter Jalen Williams (17 točk) in Luguentz Dort (15 točk in 4 ukradene žoge). A tudi to ni bilo dovolj. "Bil sem samozavesten, a sem zgrešil. Oni so na drugi strani zadeli. To je košarka, so vzponi in padci. Je, kar je. Sedaj ne morem ničesar spremeniti. Lahko sem le boljši na naslednji tekmi," je po tekmi dejal Gilgeous-Alexander.