Hammonova: Ne moreš imeti lepe trenerke v ligi NBA, saj bi košarkarji poskušali spati z njo

"Ne moreš imeti lepe trenerke na čelu ekipe v ligi NBA, saj bi košarkarji poskušali spati z njo. Liga NBA ostaja zelo seksistično okolje. Slišala sem, kako igralci govorijo o ženskah. Imam hčerko in včasih me vse skupaj zelo moti. Toda to ni nekaj novega, ni nekaj, kar bi se slabšalo skozi leta. Vedno so v družbi bili moški, ki jih je motilo delati z ženskami in veliko igralcev v ligi NBA bi s tem imelo težave," je v pogovoru z ameriškimi novinarji dejala danes 41-letna Becky Hammon.

Tudi sama je zaradi tega, ker je ženska, imela precej težav pri zaposlitvi v ligi NBA. Kot je pojasnila za sbnation.com, ni šlo zgolj za prijazno idejo, "kaj pa če bi prišla delati k nam". Popovich jo je leto poprej priključil ekipi, da bi videl, kako bodo njegovi varovanci reagirali. Predstavil jo je kot ognjeno, tekmovalno in polno znanja. "Dolgo preden mi je ponudil vlogo pomočnice, me je spremljal. Raziskoval je, spraševal je ljudi, ki so me poznali, ali bo to delovalo," je pojasnila Hammonova.