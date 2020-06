Hammonova v igri, da postane prva ženska trenerka ekipe lige NBA

Kot piše novinar SNY-ja Ian Begley, je Hammonova – ta naj bi dočakala tudi razgovor z vodstvom ekipe – kandidatka, na katero je treba biti pozoren. A tudi po opravljenem razgovoru za novo delovno mesto Hammonovo čaka težka naloga, saj se poleg nje za funkcijo glavnega trenerja borijo še Kenny Atkinson (nekdanji glavni trener Netsov),Mike Miller(zdajšnji začasni trener New Yorka), Chris Fleming (pomočnik trenerja v Chicago Bulls), Darvin Ham (pomočnik Milwaukeeja), Tom Thibodeau(nekdanji trener Chicaga in Minnesote),Mike Woodson (nekdanji trener Knicksov), omenjata pa se tudi nekdanja Kratkohlačnika Mark Jackson in Jason Kidd.

Hammonova se je leta 2019 že ponudila franšizi Knicks, a je tedaj pogojevala, da bi ji dali dolgoročno pogodbo, potem ko so tedaj odslovili Davida Fizdala. Hammonova je sicer že vodila eno tekmo Spursov, a v lasvegaški poletni ligi.