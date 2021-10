Hardaway ml. bo začenjal tekme, a se zaveda, kdo bo prva violina

Trener Dallasa Jason Kidd je na začetku priprav pred novo sezone lige NBA potrdil, da bo Tim Hardaway mlajši letos začenjal tekme na položaju visokega branilca (shooting guard, op. a.). "Poleti sem ga vprašal, česa si želi, in vzel si je čas za premislek. Ko je prišel nazaj, je bil jasen – želi si začenjati tekme. In verjamem, da mu bo ta vloga ustrezala," je za uradno spletno stran franšize iz Teksasa povedal Kidd.

Hardaway je v lanski sezoni na 31 tekmah, ki jih je začel v prvi peterki, v povprečju dosegal 18,6 točke in iz igre metal 45-odstotno, od tega skoraj 40-odstotno za tri. Ko je vstopal s klopi, je dosegal 15,1 točke in imel za malenkost slabši met iz igre. "Počutim se kot eden od vodij te ekipe. Kljub temu se zavedam, kakšno vlogo imam. In vem, kdo bo odgovoren, da se bodo stvari 'zgodile'. To bodo Jason Kidd, Luka Dončić in Kristaps Porzingis," se svoje vloge tretjega igralca ekipe dobro zaveda Hardaway.

Dodal je, da bo storil vse, kar bo treba, za ekipni uspeh: "Potrebovali bomo vse razpoložljive moči, da nam bo uspelo. Tukaj sem, da poskrbim, da bo vse potekalo gladko, brez težav."