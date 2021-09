Hardaway ml.: Porzingisa še nikoli nisem videl tako motiviranega

"Mislim, da imamo nekaj strašljivega, toda v pozitivnem smislu," je o pripravljenosti Kristapsa Porzinigsa v predsezonskem delu dejal njegov soigralec Tim Hardaway ml. "Ta fant je pripravljen. V svoji karieri še nisem videl bolj osredotočenega KP-ja, niti odkar sem tukaj, pri Dallasu," je še poudaril Hardaway ml., ki je to poletje podaljšal pogodbo z Mavsi in bo tudi pod Kiddovo taktirko eden ključnih igralcev Mavericksov. "Zares si želi narediti vse, da bi osrečil ne le sebe, pač pa tudi mesto. In rad bi pokazal, da odločitev kluba, da ga ne proda, ni bila napačna," je o Porzingisu še dejal Hardaway. "Poznam ga, vem, da bo šel na igrišče in tekmoval. Vse, kar lahko rečem, je, pripravite se," je očitno novo energijo latvijskega velikana opisal ameriški ostrostrelec, ki slovi predvsem po igri 'ujemi in vrzi'. Hardaway Porzingisa zelo dobro pozna, saj sta bila soigralca še v New Yorku pri Knicksih.

Očitno je, da je Latvijec slabe občutke, ki jih je imel v pretekli sezoni, ob odhodu trenerja Ricka Carlisla (nov izziv si je poiskal v Indiani) pustil za seboj. Vodstvo kluba upa, da bo uspelo trenerju Jasonu Kiddu Porzingisa bolje vključiti v ekipo, kot je uspevalo Carlislu. Ključno bo predvsem to, ali se mu bo končno uspelo povezati s prvim kreatorjem igre Luko Dončićem. Porzingis se je v pretekli sezoni pogosto znašel pod ostrimi kritikami medijev in navijačev kluba. Kot je sam dejal, je to poletje vso to negativno energijo usmeril v trening, da bi se čim bolje pripravil na novo sezono. "Komaj čakam, da to pokažem na igrišču," besede Latvijca prenaša Dallas Morning News.