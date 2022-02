Hardaway ml. v pomoč Dallasu šele v končnici?

Tim Hardaway mlajši je na tekmi 25. januarja proti Golden State Warriorsom nesrečno stopil in si zlomil kost v levem stopalu. Iz moštva Dallas Mavericks so sporočili, da je bil ameriški košarkar operiran in bo nato takoj začel rehabilitacijo. Kdaj si lahko obetamo njegovo vrnitev na igrišče, pa ni povsem jasno; kot so zapisali, trenutno ni časovnega razporeda za vrnitev 29-letnega košarkarja.

Po neuradnih napovedih je pričakovati, da bo izpustil celoten redni del sezone, obstaja pa možnost, da se bo vrnil aprila, če se bo poškodba uspešno zacelila. Eden od ameriških novinarjev je dejal, da je povprečni čas rehabilitacije po takšni poškodbi deset do enajst tednov. Košarkar New Orleans Pelicansov, 21-letni Zion Williamson, ki se v tej sezoni še ni vrnil na parket, je lani poleti utrpel podobno poškodbo.