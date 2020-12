McCollum in Harden dosegla po 44 točk, zmaga Portlandu

Na drugih tekmah je Oklahoma ugnala Charlotte s 109:107, Orlando je bil boljši od Washingtona s 130:120, Philadelphia je New York Knicks premagala s 109:89, obračun Indiane in Chicaga se je končal z izidom 125:106 v korist Indiane, medtem ko so košarkarji San Antonia edino kanadsko moštvo v ligi NBA Toronto premagali s 119:114. Minnesota je s 116:111 ugnala Utah, Sacramento pa je bil boljši od Phoenixa s 106:103.

Izidi:

Memphis Grizzlies -Atlanta Hawks 112:122

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 107:109

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 119:128 (2 podaljška)

Washington Wizards - Orlando Magic 120:130

New York Knicks - Philadelphia 76ers 89:109

Chicago Bulls -Indiana Pacers 106:125

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 119:114

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 111:116

Portland Trail Blazers - Houston Rockets 128:126 (podaljšek)

Sacramento Kings- Phoenix Suns 106:103