Harden ne more iz svoje kože: Liga NBA se prilagaja meni, ne obratno

Vse bližje je začetek nove sezone lige NBA, ki jo bosta 23. oktobra odprli ekipi Boston Celtics in New York Knicks. Ekipe so se že zbrale na uradnih pripravah, katerih nepogrešljiv del so medijske obveznosti. Na kampu Los Angeles Clippersov je pred mikrofoni novinarjev znova zablestel James Harden.