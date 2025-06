Harden podaljšal pogodbo s Clippersi, Ayton pa se je razšel s Portlandom

V dolgotrajni in uspešni karieri je bil Harden v sezoni 2017/18 izbran za najkoristnejšega košarkarja rednega dela. Enajstkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, šestkrat je bil izbran v prvo peterko sezone in trikrat končal na vrhu lestvice strelcev v NBA.

Petintridesetletni James Harden je od leta 2023 član Clippers, z novo pogodbo pa bo še podaljšal bivanje v Los Angelesu. Bradati zvezdnik lige NBA bo še naprej igral skupaj s Kawhijem Leonardom in hrvaškim centrom Ivico Zubcem v mestu angelov.

V najmočnejši košarkarski ligi sicer še naprej čaka na šampionski prstan, z reprezentanco ZDA pa je bil v Londonu leta 2012 olimpijski prvak, dve leti kasneje pa še svetovni v Španiji. Portland Trail Blazers so se razšli z Deandrejem Aytonom.

Šestindvajsetletnik je bil prvi izbor na naboru leta 2018 (Phoenix Suns), na katerem je bil tudi Luka Dončić. Kot tretjega so Slovenca takrat izbrali pri Atlanta Hawks in ga v menjavi poslali v Dallas v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 (Cam Reddish).