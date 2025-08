'Harden pridobil kilograme, ki jih je Dončić izgubil'

Veliko manj pa so bili navdušeni navijači moštva Los Angeles Clippers, ko so videli trenutno podobo njihovega prvega zvezdnika. Družbena omrežja je preplavil videoposnetek, na katerem Harden v telovadnici meče na koš, pri čemer je videti slabše fizično pripravljen kot kadarkoli prej. Na ta račun je požel ogromno kritik, pojavile pa so se tudi primerjave z Luko Dončićem, ki je svoje telo preobrazil v povsem drugo smer in z izklesano postavo zablestel na naslovnici revije Men's Health.

"Harden je pridobil vse kilograme, ki jih je Dončić izgubil," je na omrežju X zapisal eden od navijačev, drugi pa je dodal, da je Harden očitno poskusil vse specialitete, ki jih premore kitajska kulinarika.