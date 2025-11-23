Harden z desetimi trojkami do rekorda franšize, nov poraz Dallasa

James Harden je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na tekmi v Charlottu dosegel 55 točk, kar je točkovni rekord franšize Los Angeles Clippers. Harden je zadel kar deset trojk. Gostje iz Kalifornije so s 131:116 premagali domače sršene. V pestrem večeru so Detroit Pistons podaljšali niz zmag na 12 tekem, ko so premagali Milwaukee s 129:116.

LA Clippers, ki sicer niso najbolje začeli sezone, so vpisali komaj peto zmago, medtem ko so niz člani zasedbe Hornets podaljšali niz porazov na pet tekem. James Harden, najkoristnejši igralec lige NBA leta 2018, je v prvem polčasu dosegel 27 točk za Clippers, ki so prekinili niz treh porazov. "Delo, ki ga vlagam individualno, delam za celotno ekipo," je povedal po tekmi. "Samo poskušam najti načine, kako zmagati." Šestintridesetletni košarkar, ki je leta 2012 pomagal Združenim državam Amerike osvojiti olimpijsko zlato, je v svojem rekordnem nastopu zadel 17 od 26 metov iz igre, 10 od 16 za tri točke in 11 od 14 prostih metov, pri čemer je dodal še sedem podaj. Hrvaški center Ivica Zubac je za Clippers prispeval 18 točk, devet skokov in šest podaj. Kon Knueppel je bil najboljši strelec sršenov s 26 točkami. Hardenov dosežek je sicer nekoliko zasenčila napoved 40-letnega zvezdnika Clippers Chrisa Paula, ki je na družbenih omrežjih namignil, da bo 21. sezona njegova zadnja v ligi NBA. "Kakšna vožnja je to bila, hvala za to zadnjo."

Clippers naslednja tekma čaka v Clevelandu, ko naj bi znova zaigral Kawhi Leonard. Zaradi zvina desnega gležnja in stopala je izpustil 10 tekem. Trenutno najbolj vroča ekipa vzhodne konference lige NBA Detroit Pistons je v Milwaukeeju nadaljevala najdaljši niz zmag od leta 2004, ko so nazadnje osvojili naslov prvaka NBA. Cade Cunningham je z 29 točkami, 10 podajami in osmimi skoki navdušil v dresu Detroita, Pistons pa so s tem ostali na vrhu vzhodne konference s 14 zmagami in dvema porazoma. Trener Pistons J.B. Bickerstaff je na začetku tekme pohvalil obrambna prizadevanja Ausarja Thompsona, ki je narekoval zmagoviti ritem ekipe. "Smo vrhunska ekipa, ko smo dobri v prehodu iz obrambe v napad, on pa vrši pritisk z žogo, kar nas vse napolni z energijo," je dejal Bickerstaff. Bucks so igrali brez grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki ima poškodbo prepone. Zmagala je tudi ekipa Orlando Magic, ki je premagala gostujoče New York Knicks s 133:121 in si prislužil šesto zmago v sedmih tekmah. Odlično se je za Floridčane znašel Franz Wagner, ki je dosegel 37 točk, kar je bila točka manj od njegovega rekorda v karieri. Nikola Vučević je za Chicago dosegel 28 točk in 12 skokov, Josh Giddey pa je za bike dodal trojni dvojček z 18 točkami, 12 skoki in 11 podajami za domačo zmago nad Washingtonom s 121:120. Zasedba prestolnice Wizzards je vpisala 14. zaporedni poraz. Slabo kaže tudi nekdanjemu moštvu slovenskega asa Luke Dončića. Dallas je že pri 13 porazih v ligi NBA, ob zgolj petih zmagah. Memphis Grizzlies so bili boljši od Mavericks s 102:96. Latvijski center Kristaps Porzingis je dosegel 29 točk in popeljal Atlanto Hawks do zmage s 115:98 proti New Orleans Pelicans, ki so doživeli deveti zaporedni poraz in so povsem na repu razpredelnice zahoda.

