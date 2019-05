Harden s trojko kot Dončić za zmago proti prvakom iz Oaklanda

V finalu zahodne konference bo zaigrala tista ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage. Tudi naslednja tekma konferenčnega polfinala bo v Houstonu. Junak domače zasedbe je bil bradati James Harden, ki je zbral 41 točk. Izkazal se je v zaključni minuti podaljška, ko je posnemal slovenskega zvezdnika lige NBA Luke Dončića in zadel trojko za 124:118, tako da je stopil korak nazaj, kar je značilnost mladega Ljubljančana. Nato pa je zadel še zadnji koš na tekmi za 126:121. Z najboljšo predstavo v končnicah doslej se je izkazal Eric Gordon, ki je vpisal 30 točk ter zadel sedem trojk. Pri prvakih iz Oaklanda je Kevin Durantzbral 46 točk, a je bila gostujoča zasedba tokrat prekratka za zmago. Zmagovalec serije med Golden Statom in Houstonom se bo v konferenčnem finalu udaril z boljšim iz konferenčnega polfinala med Denverjem in Portlandom, ki vodi z 2:1 v zmagah.

Tudi v polfinalu vzhodne konference še nista odločeni seriji. Philadelphia vodi z 2:1 v zmagah proti Torontu, Milwaukee pa vodi z 2:1 v zmagah proti Bostonu.



Izid, končnica, konferenčni polfinale:

- zahod:

Houston Rockets- Golden State Warriors 126:121 (podaljšek)

(Golden State vodi z 2:1 v zmagah)