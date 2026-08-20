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Košarka

Harden z novo pogodbo presegel mejo pol milijarde dolarjev

Cleveland, 20. 08. 2026 20.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
James Harden bo z novo pogodbo postal šele četrti igralec v zgodovini, ki bo s plačami zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev.

Ameriški košarkar James Harden je podpisal novo triletno pogodbo s Cleveland Cavaliers, poroča ESPN. Harden bo v treh sezonah v severnoameriški ligi NBA zaslužil 83,1 milijona evrov. Naslednja sezona bo za bradatega zvezdnika lige že 18. v karieri, do konca nove pogodbe pa se bo teh nabralo 20.

James Harden je s podpisom nove pogodbe postal četrti igralec, ki bo s plačami zaslužil 500 milijonov dolarjev ali več. Skupni znesek njegovih sodelovanj s klubi bo znašal 511 milijonov dolarjev oziroma 438 milijonov evrov. Harden bo konec avgusta praznoval 37 let. Pol milijarde dolarjev so s pogodbami v NBA doslej zaslužili še LeBron James, Kevin Durant in Stephen Curry.

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Harden je junija zavrnil možnost, da se za eno leto vrne h Clevelandu za okoli 36 milijonov evrov na sezono, saj se je z vodstvom konjenikov skušal dogovoriti za daljše sodelovanje, pri čemer pa je moral sprejeti manjšo plačo v dobro franšize, piše ESPN. Cavaliers so v letošnji končnici izpadli v konferenčnem finalu proti kasnejšim prvakom New York Knicks, ki so bili boljši s 4:0 v zmagah.

James Harden bo z novo pogodbo postal šele četrti igralec v zgodovini, ki bo s plačami zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev.
James Harden bo z novo pogodbo postal šele četrti igralec v zgodovini, ki bo s plačami zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev.
FOTO: Profimedia

Harden je prejšnjo sezono po februarski menjavi med Clevelandom in Los Angeles Clippers v povprečju dosegel 20,5 točke, 7,7 asistence in 4,8 skoka na tekmo. V karieri je na 1221 tekmah v povprečju dosegel 24 točk, 7,3 asistence in 5,6 skoka. S skupno 29.339 točkami je trenutno na 11. mestu večne lestvice strelcev v NBA. V naslednji sezoni bi lahko kot deseti košarkar v zgodovini presegel mejo 30.000 točk.

Nova sezona lige NBA se bo začela 20. oktobra.

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Hihitalec
20. 08. 2026 21.19
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