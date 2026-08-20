Harden z novo pogodbo presegel mejo pol milijarde dolarjev

James Harden je s podpisom nove pogodbe postal četrti igralec, ki bo s plačami zaslužil 500 milijonov dolarjev ali več. Skupni znesek njegovih sodelovanj s klubi bo znašal 511 milijonov dolarjev oziroma 438 milijonov evrov. Harden bo konec avgusta praznoval 37 let. Pol milijarde dolarjev so s pogodbami v NBA doslej zaslužili še LeBron James, Kevin Durant in Stephen Curry.

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Harden je junija zavrnil možnost, da se za eno leto vrne h Clevelandu za okoli 36 milijonov evrov na sezono, saj se je z vodstvom konjenikov skušal dogovoriti za daljše sodelovanje, pri čemer pa je moral sprejeti manjšo plačo v dobro franšize, piše ESPN. Cavaliers so v letošnji končnici izpadli v konferenčnem finalu proti kasnejšim prvakom New York Knicks, ki so bili boljši s 4:0 v zmagah.

James Harden bo z novo pogodbo postal šele četrti igralec v zgodovini, ki bo s plačami zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev. FOTO: Profimedia