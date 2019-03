Harden spisal zgodovino: Vsem moštvom v ligi 'nasul' vsaj 30 točk

Najkoristnejši igralec lige pretekle sezone James Harden je ob strelskem dosežku prispeval še deset podaj in osem skokov, z zmago pa se je Houston nekoliko približal vrhu zahodne konference. Moštvo ima zdaj 45 zmag in 26 porazov in je na tretjem mestu za Golden State Warriors (48 : 22) in Denver Nuggets (47 : 22).

Bojevniki, branilci naslova prvaka, so po težkem porazu pri San Antoniu v pretekli noči tudi zmagali, z 117 : 107 so bili v gosteh boljši od Minnesota Timberwolves. V ospredju je bil Stephen Curry, ki je dosegel 36 točk, Klay Thompsonjih je prispeval 28.

Na vzhodu se je vodilno moštvo konference in lige Milwaukee Bucks z zmago s 115 : 101 nad nemočnimi Los Angeles Lakers še utrdilo na vrhu lestvice. Gostje so do 53 zmage v sezoni prišli brez prvega zvezdnika Grka Giannisa Antetokounmpoja, ki je manjkal zaradi poškodbe gležnja. V vrstah jezernikov zaradi poškodbe dimelj znova ni bilo LeBrona Jamesa.

Liga NBA, Izidi:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 114 : 118

Atlanta Hawks - Houston Rockets 105 : 121

Milwaukee Bucks- Los Angeles Lakers 115 : 101

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 107 : 117

Sacramento Kings - Brooklyn Nets 121 : 123

LA Clippers- Indiana Pacers 115 : 109