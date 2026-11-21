Ekipa Toronto Raptors je v okviru pokala NBA presenetila Detroit Pistons s 105:102, medtem ko je James Harden s kar 51 točkami popeljal Cleveland do zmage s 128:119 nad moštvom Indiana Pacers. S to predstavo je Harden že 26. v karieri dosegel vsaj 50 točk na tekmi, s čimer je na večni lestvici NBA prehitel Kobeja Bryanta. Večkrat sta takšen dosežek zabeležila le Michael Jordan (31) in Wilt Chamberlain (118).
Scottie Barnes je 14 sekund pred koncem tekme z uspešnim prodorom in polaganjem popeljal Toronto v vodstvo s 103:102 ter ekipi zagotovil ključno zmago v boju za napredovanje v pokalu iz skupine A vzhodne konference.
Toronto, ki je v Detroit prišel po nizu šestih porazov, je v tretji četrtini povedel za 14 točk in kazalo je na njegovo zanesljivo zmago. Toda Detroit se je v zadnji četrtini vrnil v igro, Cade Cunningham (23 točk, devet podaj in pet skokov) pa je 19,8 sekunde pred koncem zadel odločilno trojko in Pistons popeljal v odločilno vodstvo.
New Orleans Pelicans so izločeni iz pokalnega turnirja, potem ko so proti ekipi Oklahoma City Thunder izgubili s 120:126. Shai Gilgeous-Alexander je bil s 40 točkami najboljši strelec Oklahome.
V Denverju je Nikola Jokić dosegel 26 točk, njegovi Nuggets pa so premagali Houston Rockets s 133:124. Šlo je za izjemno napet obračun, v katerem se je vodstvo zamenjalo kar 32-krat. Jokić je bil eden od sedmih igralcev Denverja, ki so dosegli dvomestno število točk, medtem ko je Alperen Sengun vodil Houston z 28 točkami, 11 skoki in 10 podajami.
Izidi lige NBA, 21. november:
Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 111:97
Brooklyn Nets - Orlando Magic 111:113
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 128:119
Detroit Pistons - Toronto Raptors 102:105
Chicago Bulls - Washington Wizards 94:98
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 126:120
Utah Jazz - Phoenix Suns 101:111
Denver Nuggets - Houston Rockets 133:124
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 106:104
(Luka Dončić 25 točk, 8 podaj, 4 skoki v 36:06 min. za LA Lakers)
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