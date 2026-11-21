Ekipa Toronto Raptors je v okviru pokala NBA presenetila Detroit Pistons s 105:102, medtem ko je James Harden s kar 51 točkami popeljal Cleveland do zmage s 128:119 nad moštvom Indiana Pacers. S to predstavo je Harden že 26. v karieri dosegel vsaj 50 točk na tekmi, s čimer je na večni lestvici NBA prehitel Kobeja Bryanta. Večkrat sta takšen dosežek zabeležila le Michael Jordan (31) in Wilt Chamberlain (118).

Scottie Barnes je 14 sekund pred koncem tekme z uspešnim prodorom in polaganjem popeljal Toronto v vodstvo s 103:102 ter ekipi zagotovil ključno zmago v boju za napredovanje v pokalu iz skupine A vzhodne konference.

Toronto, ki je v Detroit prišel po nizu šestih porazov, je v tretji četrtini povedel za 14 točk in kazalo je na njegovo zanesljivo zmago. Toda Detroit se je v zadnji četrtini vrnil v igro, Cade Cunningham (23 točk, devet podaj in pet skokov) pa je 19,8 sekunde pred koncem zadel odločilno trojko in Pistons popeljal v odločilno vodstvo.