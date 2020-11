Nov zvezdniški trio pri Netsih: Harden, Durant, Irving?

Veliko si od morebitnega prestopa obetajo pri Brooklynu, saj bi James Harden združil moči s Kevinom Durantom, ki se bo v novi sezoni po sanirani poškodbi ahilove tetive šele predstavil navijačem, in Kyriejem Irvingom. Zvezdniški trio Netsov bi bil brez dvoma hitro v krogu favoritov za naslov prvaka lige NBA in na prvi pogled (pre)močna konkurenca v vzhodni konferenci.

Kot poročajo ameriški mediji, se v Houstonu pripravljajo na prenovo moštva. Russell Westbrook je že uradno zahteval prodajo (zanj naj bi se zanimali New York Knicksi), v drugo moštvo (neuradno) želi tudi Harden, prvi zvezdnik Raket. Prvi kandidat za prestop je Brooklyn, sta poročala Sports Illustrated in ESPN. Rakete bi v tem poslu lahko računale na štiri igralce, na seznamu za selitev v Houston so Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Taurean Prince in Jarrett Allen.

Uradnih pogajanj sicer še ni bilo, saj se lahko moštva po pravilih lige začnejo dogovarjati o prestopih šele od ponedeljka naprej. Harden ima še triletno pogodbo z moštvom iz Teksasa, vredno 131,5 milijona ameriških dolarjev, oziroma približno 111 milijonov evrov.