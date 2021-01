Harden prvenec v dresu Brooklyna zaključil s trojnim dvojčkom

Brooklyn Nets bodo morali še malo počakati, da bo skupaj zaigrala velika trojica James Harden, Kevin Durant in Kyrie Irving, saj zadnjega tokrat zaradi osebnih razlogov ni bilo v moštvu, a sta Harden in Durant že v tem večeru pokazala, kaj si lahko njuna ekipa obeta. James Harden, nekdanji igralec Houstna, je postal sedmi igralec v zgodovini NBA, ki je trojni dvojček dosegel na svoji prvi tekmi za novo ekipo in je obenem prvi, ki mu je to uspelo s 30 ali več točkami. Črnogorec Nikola Vučević je bil s 34 točkami in desetimi skoki znova prvi mož Orlanda, ki pa je izgubil petič v nizu.

DeMar DeRozan je s 24 točkami vodil San Antonio Spurs do zmage nad zdaj že nekdanjo ekipo Hardna, Rockets s 103:91, igralci Toronto Raptors pa so ugnali Charlotte Hornets s 116:113. Norman Powell je za zmagovalce dosegel 24 točk, Chris Boucher, Kyle Lowryin Fred Van Fleet pa so nanizali osem zadetih prostih metov v zadnjih dveh minutah.

Izidi:

San Antonio Spurs - Houston Rockets 103:91

Brooklyn Nets - Orlando Magic 122:115

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 116:113

Miami Heat - Detroit Pistons 100:120

(Goran Dragić 12 točk, 10 podaj in tri skoke v 31 min. za Miami)

Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 106:104

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 112:106