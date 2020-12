Harden 'šef' Houstona: zabava se kot Rodman, trebuh pa ima kot Barkley

"Karkoli James želi," naj bi bil moto Houston Rocketsov praktično vse od prihoda Jamesa Hardna, je poročal ESPN. Pri Raketah so želeli okoli Hardna zgraditi šampionsko moštvo, ki pa se mu niti v njegovi najboljši sezoni 2017/18, v kateri so ga izbrali za najkoristnejšega igralca rednega dela, ni uspelo prebiti do velikega finala.

Letošnji neuspeh, v konferenčnem polfinalu so bili od Raket s 4:1 v zmagah boljši kasnejši prvaki Los Angeles Lakersi, je "odnesel" trenerja Mika D'Antonija, novo sredino pa si je moral poiskati tudi Russell Westbrook, ki je s Hardnom v Teksasu kot velika okrepitev spet združil moči po sedmih letih, a zdržal vsega eno sezono.

'Jamesa ne krivim'

"Vedeli smo, da je (Harden, op. a.) šef kluba," je za ESPN dejal neimenovani pomočnik trenerja D'Antonija. "To je bil del dogovora, ko sprejmeš, da prideš v Houston. Igralci, trenerji, direktorji ... Vsi to vedo. Jamesa ne krivim. On je počel tisto, kar so mu dovolili."

Med privilegiji "Brade" omenjajo tudi prilagoditev urnikov potovanj: če je ekipa igrala v mestu, ki ga je želel Harden podrobneje raziskati, so tam ostali večer dlje. Dovoljevali naj bi mu tudi redne izlete v Las Vegas in druga mesta, kjer se je 31-letnik, ki velja za enega najbolje plačanih športnikov na svetu, udeleževal divjih zabav.