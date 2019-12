Hardnovih neverjetnih 60 točk za gladko zmago Houstona

Bradati mož iz Houstona James Harden je le za točko zaostal za svojim strelskim rekordom, ki ga je v pretekli sezoni dosegel na tekmah proti New Yorku in San Antoniu. Na zadnji tekmi proti Atlanti je njegov met iz igre znašal 16/24, od tega met za tri točke 8/14, proste mete je izvajal 20/23, zbral pa je tudi osem asistenc ter po tri skoke in ukradene žoge.

Sedemkratni udeleženec tekme zvezdnikov je četrtič v svoji karieri dosegel 60 točk v ligi NBA in v tej statistični prvini ujel slovitega Michaela Jordana. V tem "elementu" je daleč najboljši legendarni Wilt Chamberlain, ki je kar 32-krat dosegel več kot 60 točk, pred tremi leti upokojenemu Kobeju Bryantu je to uspelo šestkrat.

Ob tem je Harden četrti igralec v zgodovini NBA, ki je že 20-krat presegel mejo 50 točk, pred njim so le Chamberlain (118), Jordan (31) in Bryant (25). Pri Atlanti je bil najbolj učinkovit Trae Young, v pretekli sezoni glavni "protikandidat" čudežnega slovenskega košarkarskega dečka Luke Dončića v boju za novinca leta v ligi NBA, ki je dosegel 37 točk.