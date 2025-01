Hardy in Washington zrežirala preobrat za drugo zaporedno zmago Dallasa

Košarkarji Dallasa so v noči na petek v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v American Airlines Centru gostili neugodno zasedbo Portland Trail Blazers in jo po odlično odigrani zadnji četrtini premagali s 117:111. Pri Mavsih je znova več košarkarjev prispevalo dvomestno število točk, še posebej pa sta se izkazala Jaden Hardy s 25 in P.J. Washington s 23 točkami.