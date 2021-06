Harlem Globetrotters se želijo pridružiti NBA

Harlem Globetrotters so bili ustanovljeni leta 1926 in so najbolj poznani po ekshibicijskih tekmah, igrali so jih na tisoče v 122 državah. Poleg tega so poskrbeli tudi za zgodovinske mejnike v boju za pravice temnopoltih. Tako je član Globetrotters Nathaniel Clifton leta 1950 postal prvi temnopolti košarkar, ki je podpisal pogodbo z eno izmed ekip NBA. Istega leta pa je drug član Globetrotters Chuck Cooper postal tudi prvi igralec afriških korenin, ki ga je ena izmed ekip izbrala na naboru novincev; odšel je k Boston Celtics.

Seattle velja za mesto, ki bi lahko dobilo ekipo v NBA, saj nima moštva v ligi, odkar so se SuperSonics leta 2008 preselili v mesto Oklahoma City.