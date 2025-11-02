'Harrison je iskreno verjel, da je Davis za Dallas primernejši od Dončića'

Čeprav je bilo sprva težko, smo se zdaj že pošteno navadili, da Luka Dončić nosi vijoličasto-zlat dres Los Angeles Lakersov. Glede na njegove nedavne predstave lahko z gotovostjo trdimo, da se je na življenje v mestu angelov navadil tudi slovenski superzvezdnik, ki vsakič, ko stopi na parket, subtilno spominja Dallas, kakšno napako je naredil, ko ga je spustil iz rok.

Odločitev športnega direktorja Nica Harrisona, da se odpove slovenskemu superzvezdniku, je bila tudi ena izmed tem, ki se jih je Shams Charania dotaknil ob gostovanju v podkastu Flagrant. Charania velja za najbolje obveščenega poznavalca lige NBA in je tudi prvi objavil novico o menjavi med Lakersi in Dallasom. "Nico je iskreno verjel, da je za osvajanje šampionskega prstana Davis primernejši za Dallas. Da je boljši za kulturo ekipe in obrambo. To je takrat verjel. Morda še zmeraj misli tako. Mislim, da nihče ni pristopil do njega in ga vprašal, če še verjame v to," pravi Charania.