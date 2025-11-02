Svetli način
'Harrison je iskreno verjel, da je Davis za Dallas primernejši od Dončića'

Los Angeles, 02. 11. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

T.V.
Kljub temu da je od ene najbolj šokantnih menjav v zgodovini košarkarske lige NBA minilo že devet mesecev, odhod Luke Dončića v Los Angeles Lakers še naprej buri duhove. O sila nepričakovani potezi Dallasa je v enem izmed podkastov govoril priznani poznavalec lige NBA Shams Charania: "Harrison je verjel, da bo moštvu bolj koristil Anthony Davis."

Luka Dončić blesti na začetku nove sezone.
Luka Dončić blesti na začetku nove sezone. FOTO: Profimedia

Čeprav je bilo sprva težko, smo se zdaj že pošteno navadili, da Luka Dončić nosi vijoličasto-zlat dres Los Angeles Lakersov. Glede na njegove nedavne predstave lahko z gotovostjo trdimo, da se je na življenje v mestu angelov navadil tudi slovenski superzvezdnik, ki vsakič, ko stopi na parket, subtilno spominja Dallas, kakšno napako je naredil, ko ga je spustil iz rok.

Odločitev športnega direktorja Nica Harrisona, da se odpove slovenskemu superzvezdniku, je bila tudi ena izmed tem, ki se jih je Shams Charania dotaknil ob gostovanju v podkastu Flagrant. Charania velja za najbolje obveščenega poznavalca lige NBA in je tudi prvi objavil novico o menjavi med Lakersi in Dallasom. "Nico je iskreno verjel, da je za osvajanje šampionskega prstana Davis primernejši za Dallas. Da je boljši za kulturo ekipe in obrambo. To je takrat verjel. Morda še zmeraj misli tako. Mislim, da nihče ni pristopil do njega in ga vprašal, če še verjame v to," pravi Charania.

Po šestih odigranih tekmah ima Dallas dve zmagi in štiri poraze ter je na predzadnjem mestu v zahodni konferenci.
Po šestih odigranih tekmah ima Dallas dve zmagi in štiri poraze ter je na predzadnjem mestu v zahodni konferenci. FOTO: AP

Harrison se je zaradi poteze, kot je v ligi NBA ne pomnijo, znašel pod hudim udarom kritik privržencev Mavericksov. "Že med pripravami je verjel, da je Anthony Davis bolj primeren za ekipo, ki se bori za naslov prvaka kot Luka Dončić. In imel je takšne in drugačne pomisleke glede Luke ... Zato se je odločil za menjavo," je še dodal Charania, ki se ni želel zjasniti, ali je bila odločitev Harrisona pravilna. "Recimo, da Mavericksi v tej ali naslednji sezoni osvojijo naslov prvaka in Lakersi ne, bomo rekli, da je bila ta menjava uspešna?" je zaključil.

Preberi še Dallas izgubil proti Detroitu, Davis zaradi poškodbe znova ni igral

Po menjavi, ki so jo nekateri označili za najslabšo v zgodovini, se je sicer Dallasu na neverjeten način nasmehnila sreča. Potem ko so imeli zgolj 1,8 odstotka možnosti, so namreč Mavericksi dobili prvi izbor na naboru in z njim (pričakovano) izbrali izjemno talentiranega Cooperja Flagga. 18-letnik ima sicer trenutno še nekaj težav s privajanjem na igranje v najmočnejši ligi na svetu. Davisa, ki je bil neposredno vpleten v zamenjavo za Dončića, pa še naprej pestijo poškodbe. In kot zanimivost: Dončić trenutno sam dosega povprečno več točk (45,3) in asistenc (7,7) kot Davis in Flagg skupaj (skupaj 34,6 točke in 5,2 asistence).

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
02. 11. 2025 15.56
Sem ravno hotela pohvaliti Nado vlado in policijo pa ne morem,ker so vsi članki ,kjer bo lahko pohvalila zaklenjeni.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
02. 11. 2025 15.47
-1
Koga to še sploh briga?
ODGOVORI
0 1
