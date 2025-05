Harrison jih je neusmiljeno odpustil, zdaj proglašeni za najboljše v ligi NBA

Leto pozneje, le nekaj dni po koncu finala lige NBA, je Harrison odpustil tudi direktorja za fizično pripravo Jeremyja Holsoppla in manualnega terapevta Caseyja Spanglerja. Dončiću je bilo jasno, kaj se dogaja, in hitro je dobil občutek, da se je Harrison "rešil" vseh, ki so mu blizu. Vsi vemo, kaj je sledilo februarja letos, in zdaj je Slovenec član Los Angeles Lakersov. "Nico Harrison je želel dokazati, da je on glavni in nihče ne sme dvomiti vanj," je neimenovani vir v klubu nedavno dejal ESPN-ovemu novinarju Timu MacMahonu.

Smitha in Holsoppla sta zamenjala direktor za zdravje in učinkovitost igralcev Johann Bilsborough in direktor za športno učinkovitost Keith Belton. Po katastrofalni sezoni 2024/25 in številnih poškodbah ključnih igralcev – Kyrieja Irvinga, Luke Dončića, Anthonyja Davisa, Daniela Gafforda, Derecka Livelyja in Caleba Martina – je Belton že brezposeln, saj ga je Harrison po izpadu v play-in turnirju v svojem slogu, brez zadržkov, odpustil.