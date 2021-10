Harrison: Luka bo v debatah o MVP vsako leto, tako dober je

"Mislim, da bo Luka v debatah o MVP vsako leto v naslednjih ne vem koliko letih. Tako dober je. Igralce okoli sebe dela tako zelo dobre. Lahko si pogledate, kaj je storil na olimpijskih igrah, kaj je storil za svojo domovino in igralce, s katerimi je zrasel, naredil je vse zares dobre. Neverjetno je, kako dobro so njegovi soigralci izgledali. Pa nočem biti nespoštljiv do njih, toda zares jih je naredil boljše in to je dobra lastnost dobrega organizatorja igre," je Dončića hvalil novi športni direktor Dallas Nico Harrison , ki je Slovenijo obiskal avgusta. Obiska se še kako dobro spomni, ameriškim medijem je zdaj razkril, da je pri nas srečal tudi Bobana Marjanovića , tega je označil kot prijetnega fanta. "Bobana sem srečal že kar nekajkrat. Bil je pod okriljem znamke Nike, tako da ga poznam še od takrat, a ne zelo dobro. Toda, ko smo obiskali Luko, je bil tam. Peljali smo se na večerjo skupaj, 40 minut v avtomobilu na podeželje Slovenije in bil je v 'nenavadni formi'. Ves čas je govoril. Dober je bil, zagotovo sva prijatelja," se je pošalil Harrison.

Ta meni, da ima Dallas največje rezerve pred novo sezono v obrambi. Jason Kidd je sicer trener, ki veliko stavi na obrambo, tako da so pričakovanja glede tega segmenta igre v Dallasu velika. "Mislim, da bo to, da bomo bistveno boljša defenzivna ekipa, vodilo k več zmagam. Iskreno: obramba zmaguje prvenstva. Lahko zadevamo in imamo enega najboljših napadalnih košarkarjev v ligi, tako kot lahko zadevajo košarkarji okoli njega," je ključ do napredka opisal Nico Harrison, ki je na mestu športnega direktorja zamenjal Donnieja Nelsona.

Boban Marjanović je dober prijatelj Luke Dončića, s katerim se odlično ujame tako izven kot na igrišču. Da bi se (še) bolje kot v preteklosti znašel s Kristapsom Porzingisom, pa upajo vsi v klubu, pa tudi navijači franšize Mavericks. "Dobro zanj je, da je imel dobro predsezono, kjer se ni ukvarjal s poškodbami in se je tako povsem pozdravil in izboljšal svojo fizično pripravljenost. Mislim, da boste videli, da se bo to obrestovalo z dividendami, ko bo stopil na igrišče to sezono. Mislim, da ko seštejete to in to, kakšen igralec je Luka, boste videli vso to kemijo in kako igrata drug z drugim. Izjemno bo," je še sporočil Harrison.