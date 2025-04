Harrison: Ničesar ne obžalujem. Vse bi ponovil

Generalni direktor teksaške zasedbe iz Dallasa Nico Harrison se je prvič (uradno) pojavil pred novinarji. Kamere niso bile dovoljene. Predsednik košarkarskih operacij pri Teksašanih, ki se je pred dobrima dvema mesecema podpisal pod presenetljivo menjavo z Los Angelesom - v Teksas je odšel Anthony Davis, v Kalifornijo pa Luka Dončić - je vnovič poudaril, da ničesar ne obžaluje in da so bile vse njegove poteze v korist Dallas Mavericksov. "Vse bi ponovil in ničesar ne obžalujem."