Košarka

'Harrison? O njem ne bi. Dallas pa bo vedno v srcu, to je moj klub'

Oklahoma, 13. 11. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
17

Že tako je bilo neprijetno po slabem večeru v Oklahomi, ko so Los Angeles Lakersi proti prvakom hitro spustili hlače in bili na koncu visoko poraženi (92:121), povrhu vsega pa je Luka Dončić v zadnjem delu druženja s sedmo silo moral komentirati tudi dogajanje v nekdaj njegovem Dallasu. Nico Harrison, njegov krvnik, je moral devet mesecev po spektakularni menjavi zapustiti mesto prvega operativca Teksašanov. "Dallas je moj dom, mislil sem, da bom tam celo kariero, toda sedaj sem povsem koncentriran na dogajanje pri Lakersih," je taktno in modro med drugim dejal 26-letni Ljubljančan.

Shai Gilgeous-Alexander vs Luka Dončić
Shai Gilgeous-Alexander vs Luka Dončić FOTO: Sofascore.com

Dva dni po tem, ko je moral "osovraženi" Nico Harrison vrniti ključe pisarne generalnega direktorja košarkarskih operacij pri ekipi Dallas Mavericks, je Luka Dončić z Lakersi gostoval pri aktualnih prvakih lige NBA iz Oklahome. Ljubljančan je po tekmi hvalil domačo zasedbo, se posul s pepelom po slabi predstavi, ko se je zlil z "jezerniško sivino", bil kritičen predvsem do sebe, manj do soigralcev, ter obljubil pravi odgovor njega samega in ekipe že na naslednjem gostovanju v New Orleansu. 

Preberi še Pravo ponižanje Dončića in druščine na dvorišču aktualnih prvakov

Ko je kazalo, da je opravil z novinarji po katastrofi v Oklahomi (92:121), je "od nikoder" stekla nova tema. Novinarja je zanimal Dončićev komentar dogajanja v Dallasu, kjer so odpustili Nica Harrisona. Tistega moža, ki je Luka "trejdal" v mesto angelov. Devet mesecev kasneje je Harrison že bivši. 

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

"Dallas je moj klub. Tam bom vedno na nek način doma. Mislil sem, da bom v Teksasu pognal korenine in tudi dočakal košarkarsko upokojitev, a so se stvari odvile drugače," je bil takten v odgovoru Dončić in še naprej hvalil obdobje, ki ga je preživel med telički ... 

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers FOTO: Sofascore.com

"Mesto, navijači, klub. To bo vedno moj dom. Upal sem, da bom tam celo kariero, toda v življenju profesionalca se nikoli ne ve. Dallas bo vedno v mojem srcu, toda sedaj sem in bom jezernik. Vse bom dal od sebe za dobre rezultate ekipe Los Angeles Lakers," je modroval Ljubljančan, ki odkrito ni obljubil, da se bo nekoč vrnil v Teksas. Zanikal pa tudi ne. 

Preberi še Navijači Dallasa po odhodu Harrisona odpirajo šampanjec: 'Spet gre vse od začetka'

"Poslužil se bom krilatice, da nikoli ne reci nikoli, toda o tem zares ne razmišljam. Sem Laker in to je sedaj moj klub," je druženje z novinarji po gostovanju Paycom Centru končal Dončić in pozdravil vrnitev kralja ... "Mislim, da je najbolj pozitivna novica za Los Angeles v tem trenutku vrnitev LeBrona Jamesa na treninge, kar napoveduje skorajšnjo vrnitev tega zvezdnika tudi na veliko sceno. Se že veselimo," je dodal Slovenec. 

Los Angeles Lakers bodo niz gostovanj po prostem večeru nadaljevali v New Orleansu in ga dan pozneje končali v Milwaukeeju. Na lestvici je Los Angeles zdaj na petem mestu zahoda.

Izid, liga NBA, redni del:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)
Luka Dončić 19 (7:20 iz igre, 1:7 za tri, 4:7 prosti meti, 7 skokov, 7 podaj, 4 izgubljene in 2 ukradeni žogi v 33 minutah)

košarka nba
Hc4life
13. 11. 2025 10.25
In medo brundo je odbrundal svojo pepelnico ,tokrat brez brisače na glavi
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
13. 11. 2025 09.50
+2
Radio 1 ne poslušam več.
ODGOVORI
5 3
daiči
13. 11. 2025 09.41
+1
zdj nevem kam ste u lublan z obnasanjem prsli. se prav neznanc pride do vs, vs objame, kr mu pustite, zravn vm pa se tols al pa telefon z zepa vzame? kva je narobe s to sliko?
ODGOVORI
2 1
FIRBCA
13. 11. 2025 09.36
+3
kaksno tekmo pa morajo tudi kom pustit drugace dolgcajt.
ODGOVORI
5 2
Mean Cat
13. 11. 2025 09.32
+0
Ze spet....kolk 3 al 4 clank od osmih naprej?
ODGOVORI
8 8
Prototip
13. 11. 2025 09.41
+7
zdrži,ne se dat..
ODGOVORI
7 0
server
13. 11. 2025 09.19
+6
"tredal"??!! A ni slovenske besede za to?
ODGOVORI
9 3
NazajNaprej
13. 11. 2025 09.07
-6
Mene ne moti, pa če je Luka vsak dan na naslovnici. Je ponos Slovenije.
ODGOVORI
8 14
extradeluxe
13. 11. 2025 09.01
+6
''v življenju profesionalca se nikoli ne ve! - ali boš živel v miamiju, abudabiju, los angelesu ali v murglah!'' Ja res zadnjič sem govoril z enim profesionalcem, ki sestavlja rotorje v kolektorju profesionalno že tok let kot ma dočič skup, pa je reku da je res kar pravi dončič, da on kot profesionalec nikol ne ve al se bo po šihtu ga nabutal v bifeju Casablanca, al v prčvarnici Meksiko, al bo pol bruhal pri lokalu Miami in se podelal iza bistroja Cuba.
ODGOVORI
7 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
13. 11. 2025 09.04
+7
Njegov problem… 🙃
ODGOVORI
8 1
kuopio
13. 11. 2025 09.01
+14
A je to res vredno, da je prva novica na naslovni strani?
ODGOVORI
17 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
13. 11. 2025 09.05
-10
Je. Presaltaj na NoroTV, ce ti tukaj kaj ni vsec… 😝
ODGOVORI
4 14
NazajNaprej
13. 11. 2025 09.06
-12
haha, dobra, PVK
ODGOVORI
2 14
