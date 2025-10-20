Hayes: Da, nekaj malega se dogaja ...

25-letni center v višino meri kar 213 centimetrov. V lanski sezoni je za Lakerse dosegal 6,8 točke in 4,8 skoka. Igral je slabih 20 minut na tekmo, pri čemer je 35-krat začel v prvi peterki.

Ko so Jaxsona Hayesa vprašali, ali resno razmišlja o slovenskem potnem listu, da bi lahko igral z Luko Dončićem, je odgovoril pritrdilno: "Da, nekaj malega se dogaja ..." Na vprašanje o postopku je priznal, da sam ne ve natančno, a da imajo on in Luka istega agenta, medtem ko njegovi in Lukini starši trenutno urejajo zadevo. Poudaril je, da je bila ideja pripeljana do njega in da vsaka reprezentanca lahko ima enega naturaliziranega igralca ali nekaj podobnega. Ob tem je kritično omenil, da ZDA ne izvajajo odprtih preizkusov in da so v reprezentanco vabili fante, ki po njegovem mnenju tam ne bi smeli biti. Zaključil je, da želi igrati na tem odru in je pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da bo to lahko uresničil.

Jezernike prva tekma nove sezone lige NBA čaka v noči s torka na sredo po slovenskem času, ko se bodo pomerili z Golden State Warriors.