Košarka

Hayes po poti McDonalda, Randolpha, Tobeyja, Morgana in Neba

Ljubljana, 11. 02. 2026 18.15 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Simon Valant
Jaxson Hayes

Novica, da je center Los Angeles Lakersov Jaxson Hayes zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva, odpira novo poglavje v zgodbi o naturaliziranih košarkarjih v dresu z državnim grbom. Če bo zares oblekel slovenski dres, bo stopil po poti igralcev, ki so v zadnjih dveh desetletjih pomembno zaznamovali reprezentanco – nekateri kot dopolnitev mozaika, eden tudi kot evropski prvak.

V moderni košarki naturalizacija ni več izjema, temveč ustaljena praksa. Reprezentance z njo zapolnjujejo kadrovske vrzeli, najpogosteje pod košem ali na organizatorskem položaju. Slovenija je skozi leta praviloma posegala po visokih igralcih, saj je prav tam pogosto primanjkovalo širine in fizikalij. Ena redkih izjem je bil branilec Ariel McDonald.

Ariel McDonald
Ariel McDonald
FOTO: Profimedia

Če izvzamemo obdobje 90. let, ko so za Slovenijo nastopali košarkarji, kot so Žarko Đurišić, Marijan Kraljević in Ivica Jurković – v času, ko današnja pravila Fibe o enem naturaliziranem igralcu še niso veljala v zdajšnji obliki – je bil prav McDonald prvi simbol nove ere. Američan je bil s svojo energijo in izkušnjami pomemben člen reprezentance na začetku tisočletja.

V naslednjih letih se je seznam podaljševal. Slovenski dres so kot naturalizirani igralci med drugim nosili Alen Omić, Mike Tobey, Anthony Randolph, Mirza Begić, Jordan Morgan, Josh Nebo, Jurica Golemac, Aleksandar Ćapin, Emir Preldžić in Hasan Rizvić. Vsak je v določenem obdobju zapolnil specifično vrzel, najpogosteje na položaju centra ali krilnega centra.

Anthony Randolph s pokalom evropskih prvakov
Anthony Randolph s pokalom evropskih prvakov
FOTO: Damjan Žibert

Najuspešnejša zgodba med njimi je nedvomno Randolph. Američan je bil eden ključnih členov zlate reprezentance na EuroBasketu 2017, ko je Slovenija prvič v zgodovini osvojila naslov evropskega prvaka. Njegova kombinacija atleticizma, meta in obrambne gibljivosti je idealno dopolnila igro Gorana Dragića in takrat še mladega Luke Dončića. Randolph se je izkazal kot zadetek v polno, slovenska javnost pa ga je hitro okronala za "Tončka".

Anthony Randolph, Klemen Prepelič, Goran Dragić in Luka Dončić
Anthony Randolph, Klemen Prepelič, Goran Dragić in Luka Dončić
FOTO: AP

Podoben pomen je imel Mike Tobey, ki je bil pomemben del reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu in na kasnejših velikih tekmovanjih, medtem ko so Morgan, Nebo in drugi skušali zapolniti generacijsko vrzel pod obročema.

Naturalizacija sicer ni slovenska posebnost. Španija je v preteklosti računala na Nikolo Mirotića in Sergea Ibako, še prej na Wayna Brabenderja. Rusija je z JR Holdnom osvojila evropsko zlato leta 2007, Severna Makedonija je z Bojem McCalebbom senzacionalno posegla po četrtem mestu na EuroBasketu 2011, Gruzija je imela Rickyja Hickmana, Nemčija Chrisa Kamana, Poljska A.J. Slaughterja. V sodobni reprezentančni košarki je to realnost, ki pogosto odloča o medaljah.

Preberi še Velika okrepitev za slovensko košarko: Hayes pridobil državljanstvo

Vprašanje pri Hayesu zato ni, ali je poteza neobičajna, temveč kako bi se vklopil v sistem in kakšno vlogo bi imel ob Dončiću. Če bi zares oblekel slovenski dres, bi Slovenija dobila atletsko izjemnega centra z izkušnjami iz lige NBA. Profil igralca, ki ga je v zadnjih letih pogosto pogrešala.

Jaxson Hayes
Jaxson Hayes
FOTO: Profimedia

Ob tem pa naturalizacija vedno odpira tudi širšo razpravo o identiteti reprezentance, razvoju domačih igralcev in ravnotežju med kratkoročnim rezultatom ter dolgoročno vizijo. Slovenska zgodovina kaže, da je lahko to razmerje uspešno, če je izbira prava in če se igralec zlije z ekipo.

Če bo Jaxson Hayes res stopil na parket v slovenskem dresu, ne bo pionir. Bo pa še ena pomembna postaja v zgodbi, ki jo je pred 25 leti začel McDonald, do vrhunca pa pripeljal Randolph.

košarka slovenija naturalizacija

Velika okrepitev za slovensko košarko: Hayes pridobil državljanstvo

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Franci123
11. 02. 2026 20.10
Super, zadnjih par let nas ravno manjko centra tepe.
Odgovori
0 0
Omreznina2024
11. 02. 2026 20.01
Jaxson Hayes OFFENSE Highlights | 2024-25 Lakers Season...........POGLEJ na YT
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
11. 02. 2026 19.34
3/4 ima balkanske korenine in zdej je problem en american..tipicna slovenceljska dvolicnost
Odgovori
+3
4 1
Yon Dan
11. 02. 2026 19.25
Vse izgublja smisel. Igrali naj bi pravi slovenci, ne pa sami tujci.
Odgovori
-5
0 5
J Kvas
11. 02. 2026 20.07
Kdo je zate pravi Slovenec?
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
11. 02. 2026 19.22
Ob uspehih skakalcev in stalih SLO športnikov ( SLO HIMNA - MEDALJE ) mi gre tole na bruhanje..
Odgovori
-5
2 7
IskraLJ
11. 02. 2026 19.20
Jaxson Hayes, lahko bi ga klicali Jožko. Ne mislim poniževalno.
Odgovori
+7
7 0
Slovenska pomlad
11. 02. 2026 19.04
Dober izbor, hvala Luka za trud!
Odgovori
+5
5 0
poper00
11. 02. 2026 18.43
Nikoli nisem bil za to.Če pač nimamo centra ga nimamo.Če bi vsaj študiral tu ali kaki drugi konkreten razlog.Za mene to ni reprezentanca Slovenije ampak klub z imenom Slovenija.
Odgovori
+1
6 5
Žmavc
11. 02. 2026 18.54
Bravo! Točno tako!
Odgovori
-2
3 5
jank
11. 02. 2026 19.38
Ali ga poznaš???
Odgovori
+2
2 0
