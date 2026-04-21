Košarka

Hayes: Luka me kliče 'moj slovenski brat'

Los Angeles, 21. 04. 2026 08.41 pred 50 minutami 1 min branja 15

Avtor:
A.V.
Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so z odliko opravili prvo tekmo prvega kroga končnice v ligi NBA proti zasedbi Houston Rockets. Z zanesljivo zmago so kljub odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa napovedali hud boj za preboj v naslednji krog "play-offa". Da je vzdušje v garderobi jezernikov na najvišji možni ravni, je v pogovoru z novinarji med drugimi potrdil tudi center Jaxson Hayes, za katerega je dokončno jasno, da se bo (kmalu) pridružil slovenski članski izbrani vrsti.

Jaxson Hayes je sprva poudaril, da v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA komaj čakajo na začetek druge tekme prvega kroga končnice na zahodu, na kateri bodo še drugič v treh dneh gostili ekipo Houstona, v katero se po težavah s kolenom vrača njen prvi zvezdnik Kevin Durant.

Ali bodo Lakersi deležni pomoči vsaj enega od dveh poškodovanih organizatorjev igre Luke Dončića ali Austina Reavesa, v tem trenutku še ni jasno. "Naša zdravstvena služba dela vse, kar je v njeni moči, da se Luka in Austin čim prej vrneta v moštvo. Na prvi tekmi smo pokazali izjemno kolektivno igro, s katero smo razorožili tekmeca. Zdaj moramo v tem ritmu nadaljevati," je jasen Hayes, ki je v nadaljevanju spregovoril tudi o odnosu s slovenskim superzvezdnikom, s katerim si bosta kmalu delila tudi reprezentančno garderobo.

"Zdaj lahko potrdim, da sem prejel slovenski potni list. Luka pa me po novem kliče 'moj slovenski brat'. Vesel sem, da bom lahko pomagal slovenski izbrani vrsti na naslednjih velikih tekmovanjih. Zame je velika čast, da bova z Luko tudi reprezentančna soigralca," je o novi vlogi v svoji karieri povedal center Los Angeles Lakersov.   

košarka slovenska reprezentanca luka dončić jaxson hayes slovenski potni list

Cleveland povedel z 2:0, Minnesota izenačila proti Denverju

'Imamo dovolj časa, da se pripravimo na Crveno zvezdo'

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Voly
21. 04. 2026 09.56
Hayes ne ve, kaj ga čaka. Nesposoben trener, ki sliši na priimek Sekulić!
JOSEPH HAYDN
21. 04. 2026 09.55
Pljunek v obraz vsem slovenskim igralcem, ki trdo trenirajo in nato pride nek Američam, ki sploh ne ve, kje je Slovenija ter zasede mesto v reprezentanci. Res bolno, kako se kzs podreja muham Dončića. Trener tipa Žoc ali Pešić bi ga postavila na realna tla
Šumsko voče
21. 04. 2026 09.54
Kaj donćić je slovenec???
kala 09
21. 04. 2026 09.51
Kot ,da nimamo dosti svojih igralcev.
Oliguma
21. 04. 2026 09.45
Da ne bo kdo mislil, da je Kranjc veliko popil , če je napihal 2.5 promila..to je pri njegovih kilah 2 pira.
cekinar
21. 04. 2026 09.50
Matty Nykãnenn je je spil 8 pa še presekaal z vodko,nato pa zmagal...
J Kvas
21. 04. 2026 09.44
A bo naš Džekson? 👊
Slovenska pomlad
21. 04. 2026 09.31
Tudi Janša in Stevanović se imata za Slovenca.
Kritikizstajerske
21. 04. 2026 09.39
Ne pozabi na Janšo😂
wsharky
21. 04. 2026 09.30
pa sem že upal, da ste malo pozabili na tega čudežnega dečka, pa ponovno skoči ven iz paštete
Delorean1973
21. 04. 2026 09.37
Pa kaj bereš, jaz mam enostavno rešitev za članke ki me živcirajo, preskočim jih...ker jih lahko. In to ni članek o čudežnem dečku ampak o Haysu in o tem da bo igral za našo reprezentanco.
taft007
21. 04. 2026 09.23
LaBron je pa sestra
cekinar
21. 04. 2026 09.28
mali bronny pa nečakinja al vnukinja?
bibaleze
Portal
Razkošno praznovanje 4. rojstnega dne hčerke Cristiana Ronalda
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Zvezdnik svojega fetiša ne skriva
Največje modne napake moških po 40. letu
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
dominvrt
Portal
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
