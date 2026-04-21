Hayes: Luka me kliče 'moj slovenski brat'

Jaxson Hayes je sprva poudaril, da v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA komaj čakajo na začetek druge tekme prvega kroga končnice na zahodu, na kateri bodo še drugič v treh dneh gostili ekipo Houstona, v katero se po težavah s kolenom vrača njen prvi zvezdnik Kevin Durant .

Ali bodo Lakersi deležni pomoči vsaj enega od dveh poškodovanih organizatorjev igre Luke Dončića ali Austina Reavesa, v tem trenutku še ni jasno. "Naša zdravstvena služba dela vse, kar je v njeni moči, da se Luka in Austin čim prej vrneta v moštvo. Na prvi tekmi smo pokazali izjemno kolektivno igro, s katero smo razorožili tekmeca. Zdaj moramo v tem ritmu nadaljevati," je jasen Hayes, ki je v nadaljevanju spregovoril tudi o odnosu s slovenskim superzvezdnikom, s katerim si bosta kmalu delila tudi reprezentančno garderobo.

"Zdaj lahko potrdim, da sem prejel slovenski potni list. Luka pa me po novem kliče 'moj slovenski brat'. Vesel sem, da bom lahko pomagal slovenski izbrani vrsti na naslednjih velikih tekmovanjih. Zame je velika čast, da bova z Luko tudi reprezentančna soigralca," je o novi vlogi v svoji karieri povedal center Los Angeles Lakersov.