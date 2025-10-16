Kdo je visokorasli Američan, ki se spogleduje z igranjem za Slovenijo?

Jaxson Hayes je po prijateljski tekmi med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi povsem nepričakovano namignil, da se zelo resno spogleduje z igranjem za slovensko reprezentanco. Glavni razlog za njegovo zanimanje je seveda njegov klubski soigralec Luka Dončić. Hayes bi v primeru naturalizacije hitro prevzel vlogo prvega centra reprezentance, kaj pa lahko od njega pričakujejo navijači?

Glavni razlog za Hayesovo zanimanje, da bi oblekel slovenski dres, je zagotovo Luka Dončić. FOTO: Profimedia icon-expand

25-letni center v višino meri kar 213 centimetrov. V lanski sezoni je za Lakerse dosegal 6,8 točke in 4,8 skoka. Igral je slabih 20 minut na tekmo, pri čemer je 35-krat začel v prvi peterki. Veliko pohval si je Jaxson Hayes prislužil predvsem po zgodovinski zamenjavi Anthonyja Davisa in Luke Dončića, po kateri je moral zakrpati nastalo vrzel pod košem. "Res ga moram pohvaliti. Stopil je v Davisove čevlje in zapolnil vrzel, ki je nastala. Od njega potrebujemo, da igra z veliko energije in nasprotniku vedno predstavlja grožnjo v napadu – predvsem kot možna destinacija za 'alley-oop' podaje. V svojih minutah je bil neverjeten," je Hayesa v prejšnji sezoni pohvalil LeBron James.

Po odhodu Anthonyja Davisa je Hayes večino tekem začel v prvi peterki. FOTO: Profimedia icon-expand

Hayes je v ligo NBA prišel kot deveti izbor leta 2019. Zanimivo, da ga je tako kot Dončića izbrala Atlanta, a zanjo nikoli ni igral, saj je bil takoj poslan v New Orleans, kjer je preživel prva štiri leta svoje kariere. V sezoni 2021/2022 je v 20 minutah na tekmo dosegal 9,3 točke, kar je njegov najboljši izkupiček doslej. Lakersom se je kot prost košarkar pridružil poleti 2023. "Izjemno predan je svojemu delu. Veliko časa posveti video analizi. Videti je, da se vsak dan skuša izboljšati," je njegov odnos pohvalil JJ Redick. Trener Lakersov je skozi prejšnjo sezono večkrat poudaril, da bo Hayes zelo pomemben faktor za morebiten uspeh moštva, a se zdi, da mu od vstopa v ligo NBA še ni uspelo narediti občutnega koraka naprej.

Jaxson Hayes kljub 213 centimetrom ne sodi med najboljše branilce na položaju centra. FOTO: Profimedia icon-expand

Analitiki so na njegovem "draft" poročilu izpostavljali vrhunske atletske sposobnosti – hitrost (sploh upoštevajoč višino), doseg rok in sposobnost tranzicijske igre iz obrambe v napad.

Najboljši obrambni centri lige NBA imajo "defensive rating" okoli 108. Velja pa upoštevati, da je ta odvisen tudi od kakovosti ekipe in ni zgolj stvar posameznika.

Žal naravnih danosti še ni izkoristil, da bi ga lahko uvrščali med elitne obrambne košarkarje. V prejšnji sezoni je njegov "defensive rating" (indeks, ki meri število prejetih točk na 100 posesti, ko je košarkar na parketu) znašal 112,2. Za primerjavo, indeks Anthonyja Davisa v 42 tekmah za Lakerse je znašal 107,6. Učinkovitost, ki je ne gre spregledati Hayes je znan tudi kot košarkar, ki se hitro znajde v težavah z osebnimi napakami. Redick je prav to poudaril v lanski končnici, ko je dejal, da se bo nujno moral naučiti ostati zbran, ne razmišljati o sodnikih in se tako izogniti težav z osebnimi napakami. Pri 213 centimetrih ga sicer krasi sposobnost zaključevanja akcij v bližini koša. Lani je bil njegov met iz igre 72-odstoten. Povprečje v celotni karieri pa je tik pod 70 odstotki. Prav zelo učinkovit met iz igre je bil med glavnimi razlogi, da je bil na naboru pred šestimi leti izbran tako visoko.

V srednji šoli zrasel za 30 centimetrov

Hayesa so sicer že od malih nog spremljala velika pričakovanja. Njegov oče Jonathan je kar 11 let igral v ligi NFL za Kansas City Chiefs in Pittsburgh Steelers. Košarkar, ki se znajde tudi na položaju krilnega centra, je v srednjo šolo vstopil s 180 centimetri, zapustil pa jo je več kot 30 centimetrov višji. Bil je na radarju številnih univerz, odločil se je za Texas, kjer je v edini "študentski" sezoni dosegal 10 točk in pet skokov na tekmo ob 72-odstotnem metu iz igre.

