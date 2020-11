Hayward v Charlotte, Rondo se poslavlja od prvakov

Ob odprtju tako imenovane tržnice s prostimi igralci je med prvimi odjeknila novica o podpisu pogodbe slovenskega organizatorja igre Gorana Dragićaz ekipo Miami Heat. Štiriintridesetletni Ljubljančan je v soboto le minuto po polnoči oznanil, da se vrača k Vročici. Po poročanju športnega portala The Athletic je Dragić podpisal dvoletno pogodbo v višini 37,4 milijona dolarjev oz. 31,5 milijona evrov, pri čemer pripada opcija za drugo sezono klubu.

Med odmevnejšimi dogovori v najmočnejši košarkarski ligi na svetu prvi dan tržnice je tudi štiriletni dogovor 30-letnega Gordona Haywardas Charlotte Hornetsi, vreden 120 milijonov dolarjev (101 milijon evrov). Krilni igralec je pred tem zavrnil možnost, da bi za 34,2 milijona dolarjev (29 milijonov evrov) še eno leto ostal v Bostonu, poročaThe Athletic. Hawywarda so od prihoda v Boston iz Utaha leta 2017 pestile številne poškodbe. V prvi sezoni je po le šestih minutah igre utrpel grozljiv zlom gležnja in mečnice, zaradi česar je moral izpustiti celotno sezono. Vrnitev po hudi poškodbi je bila počasna in šele lani se je vrnil v prvo peterko.

Zvin gležnja v 'mehurčku', nato povratek proti Miamiju

V letošnji končnici v "mehurčku" v Orlandu si je na prvi tekmi prvega kroga proti Philadelphia 76ersom zvil gleženj, na parket se je nato vrnil šele v finalu vzhodne konference, ki ga je Boston izgubil ravno proti Dragićevemu Miamiju. Na prvi dan dogovarjanj je nov klub našel tudi izkušeni organizator igre Rajon Rondo, ki se z dveletno pogodbo, vredno 15 milijonov dolarjev (12,65 milijona evrov), seli v Atlanto. To je njegov šesti klub v 15-letni karieri. Rondo se je ob tem zahvalil prvakom Los Angelesa Lakersom, za katere je igral zadnji dve sezoni.

Klub, ki nosilcema igre LeBronu Jamesuin Anthonyju Davisudodaja vezne člene za branjenje naslova, je za zdaj med bolj dejavnimi v prestopnem roku. Na prvi dan tržnice so Lakersi dosegli dogovor z najboljšim šestim igralcem lige Montrezlom Harrellom(LA Clippers), že pred tem pa so se dogovorili z nemškim organizatorjem igre Dennisem Schröderjemin branilcem Wesleyjem Matthewsom, ki se bo v "mesto angelov" preselil iz ekipe Milwaukee Bucks. V soboto pa so Jezerniki po poročanju The Athleticadosegli dogovor o podaljšanju še z branilcem Kentaviousom Caldwellom-Popeom.

Dogovor o nadaljevanju kariere v Torontu pa je v soboto dosegel Fred VanVleet, ki je Raptorsom za 85 milijonov dolarjev (71,69 milijona evrov) obljubil še štiri leta zvestobe, poroča The Athletic. VanVleet je bil eden od ključnih članov ekipe, ki je leta 2019 osvojila naslov.