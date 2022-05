Helios se je pridružil Olimpiji v finalu

Košarkarji Heliosa v polfinalu državnega prvenstva vendarle niso dovolili presenečenja. Na tretji tekmi proti Termam Olimia Podčetrtku, na kateri spet nista igrala njihova pomembna člena Blaž Mahkovic in Venky Jois, so sicer do konca lomili odpor tekmecev, ki so z borbeno igro grozili do zadnjih sekund, toda na koncu vendarle ostali za las prekratki. Gosti so tekmo začeli odlično. Na krilih razpoloženega Sima Atanackovića, ki je dosegel prvih osem točk za svojo ekipo, so po trojki Alfreda Williamsa povedli z 11:6. A nato so zašli v krizo, kar so domači izkoristili in z delnim izidom 14:3 prišli do prednosti šestih točk, na začetku drugega dela pa jo povečali na 12 točk (31:19). Ko so sodniki v 16. minuti zaradi grobega prekrška izključili enega od nosilcev gostujoče igre, Nedžada Muratovića, je bilo videti, da se ladja gostov potaplja, a zdelo se je, da jih je to dodatno spodbudilo, saj so spet zaigrali bolje in se tekmecem ob koncu polčasa povsem približali.

Na začetku tretje četrtine so imeli priložnost za vodstvo, toda niso je izkoristili. So pa še nekaj časa ogrožali Domžalčane – še ob koncu tretjega dela je bil njihov zaostanek le sedem točk, odločilni trenutki pa so se dogajali na začetku četrte. Takrat so domači po trojki Aljaža Bratca prišli do prednosti 13 točk, prednost pa se je izkazala za previsoko, da bi jo lahko Štajerci izničili, čeprav se ti niso in niso hoteli predati. Še minuto in pol pred koncem so zaostajali za 11 točk, a so se po nekaj nepotrebnih napakah gostiteljev osem sekund pred koncem približali na 83:85. Dobro sekundo pred koncem so storili prekršek, Miroslav Pašajlić je oba meta zgrešil, toda Nejcu Strnadu je po ujeti žogi zmanjkalo časa za met.

Pašajlić je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec domače vrste, Bratec se je izkazal s štirimi uspešnimi meti za tri točke, pri gostih je Atanacković dosegel 20 točk.