Helios Suns in Krka prva nosilca na zaključnem turnirju lige Aba 2

Helios si je v rednem delu lige Aba 2 z razmerjem zmag in porazov 12-1 zagotovil prvo mesto in bo domači turnir odprl z obračunom proti osmouvrščeni severnomakedonski zasedbi Pelister Bitola (7-6). Boljši iz tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna ekip iz Bosne in Hercegovine, Borac (9-4) in Široki (9-4). V spodnjem delu žreba bo drugopostavljena Krka (10-3) igrala proti črnogorski Sutjeski (8-5). Ta si je v nedeljo kot zadnja priigrala vstopnico za zaključni turnir, Krka pa si je z zmago proti šestouvrščenemu Zlatiborju zagotovila drugo mesto.

Zmagovalca te tekme v polfinalu čaka boljši iz črnogorsko-srbskega obračuna Podgorica (9-4) – Zlatibor (9-4).