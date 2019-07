Heurtel naslednji košček zvezdniške sestavljanke Barcelone, sledi Gasol?

Barcelona je v minuli sezoni osvojila španski pokal, v prvenstvu pa izgubila finalno serijo z večnim tekmecem Real Madridom. V četrtfinalu Evrolige jo je izločil kasnejši finalist Anadolu Efes. Na državni naslov Katalonci, ki so sicer unikat med evropskimi velikani, saj imajo poleg nogometne in košarkarske tudi rokometno in futsal ekipo ter ekipo v hokeju na rolerjih, čakajo od leta 2014, v Evroligi so nazadnje na najvišji stopnički stali leta 2010, tudi z Erazmom Lorbkom in Jako Lakovičem v postavi.