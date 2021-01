Heurtel ni več član Barcelone, julija že v dresu Reala?

Barcelona je v kratkem sporočilu za javnost v torek popoldne potrdila, da je sporazumno prekinila pogodbo s francoskim organizatorjem igre Thomasom Heurtlom . Heurtel je h Kataloncem prišel leta 2017, njegova naslednja postaja pa bo po poročanju televizije Movistar+ madridski Real. 31-letni Francoz se je zaradi skrivnega dogovarjanja z velikim tekmecem Barce znašel v nemilosti kluba, ki naj bi mu v Istanbulu prepovedal vkrcanje na letalo. Kasneje so sicer trdili, da je vse skupaj potekalo v dogovoru s Heurtlom, ki je v prestolnico Turčije prišel zgolj zaradi pogajanj z naslednjimi delodajalci in potoval v lastni režiji.

Heurtel je kljub odmevnim dogodkom in ostrim odzivom številnih stanovskih kolegov ter članov igralskih sindikatov ostal v Barceloni vse do 19. januarja. Za Real, ki prestopa sicer še ni uradno potrdil, v tej sezoni Evrolige še ne bo smel igrati, saj se je 6. januarja iztekel rok za prijavo novih članov, ki so v tej sezoni že igrali tekme Evrolige, Barcelona pa je s posebno klavzulo zdaj že bivšemu članu za pol leta onemogočila tudi igranje tekem španskega prvenstva.

Julija naj bi po poročanju španskih medijev le podpisal z Realom, po poročanju novinarja Cheme de Lucasa (televizija Movistar+) bo podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.