Hitro slovo Slovencev na SP

Sprva je storila velik korak k napredovanju po zmagi proti Avstriji z odločilno trojko Adriana Hirschmanna za 22:20. Na drugi tekmi je Slovenija bolje začela obračun proti Egiptu in po dveh trojkah Hirschmanna takoj povedla s 4:0. Sredi obračuna pa se je Slovencem ustavilo in sledila je napeta končnica, v kateri so bili bolj zbrani Egipčani, ki so po izenačenju na 16:16 dosegli pet od naslednjih šestih točk in zapečatili usodo slovenske izbrane vrste. Ta bo sicer letos nastopila še na evropskem prvenstvu 3x3, ki ga bo med 9. in 11. septembrom gostil avstrijski Gradec. "Na prvenstvu nismo izpolnili naših želja, saj se nismo prebili iz skupinskega dela. Tako smo z nastopi žal zaključili, čeprav smo pred zadnjo tekmo vse imeli v svojih rokah. Fantje so prvič nastopili na takšni ravni tekmovanja in v odločilnih trenutkih se jim je poznala neizkušenost. Gre za zelo mlado reprezentanco in upam, da bo to dobra šola za naprej," je za uradno spletno stran KZS povedal selektor članske reprezentance v košarki 3x3 Matic Vidic.

V slovenski skupini D je s štirimi zmagami po prav toliko tekmah Belgija zasedla prvo mesto in neposredno napredovala v četrtfinale. Združene države Amerike so bile druge s tremi zmagami in porazom, Avstrijci so zavoljo zmage Egipta osvojili tretje mesto, Slovenija pa je bila četrta pred zadnjim Egiptom. V boju za četrtfinalno vstopnico bodo Avstrijci v soboto izzvali Francijo, Američani pa Novo Zelandijo.

Na zadnjem SP pred tremi leti so slovenski košarkarji v Amsterdamu v četrtfinalu izgubili proti poznejšemu prvaku ZDA in zasedli končno sedmo mesto. Leta 2016 in 2018 so na prvenstvih na Kitajskem in na Filipinih osvojili bron. Naslov svetovnih prvakov branijo Američani, na zadnjem prvenstvu leta 2019 so bili drugi Latvijci, tretji pa Poljaki.

Izida:

Slovenija - Avstrija 22:20

Ličen 6, Hirschmann 10, Jordan Rojko 4, Strel 2.

Egipt - Slovenija 21:17

Ličen 2, Hirschmann 7, Jordan Rojko 4, Strel 4.