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'Hladen tuš' za slovenskega zvezdnika: anketa najboljših brez Dončića

New York, 16. 10. 2026 09.02 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Victor Wembanyama in San Antonio Spurs naj bi leta 2027 osvojili naslov prvaka severnoameriške košarkarske lige NBA. Poleg tega je v zadnji anketi športnih direktorjev klubov francoski superzvezdnik tudi prejel priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP). Slovenskega asa Luke Dončića ni bilo med kandidati za MVP v novi sezoni.

V 25. anketi lige NBA so športni direktorji klubov odgovorili na 48 vprašanj, pri čemer niso mogli glasovati za svojo ekipo ali igralce.

Spurs, ki so junija v finalu prejšnje sezone lige NBA izgubili proti New York Knicks, so prejeli prvo mesto za prihajajočo sezono pri kar 50 odstotkih od 30 športnih direktorjev, Oklahoma City Thunder pa je na drugem mestu s 43 odstotki. Glasove sta prejela tudi branilec naslova New York in Philadelphia 76ers, novi klub LeBrona Jamesa.

Po mnenju športnih direktorjev klubov, ki nastopajo v ligi NBA, slovenski superzvezdnik Luka Dončić tudi v novi sezoni ne bo osvojil naziva za najkoristnejšega igralca prvenstva.
Po mnenju športnih direktorjev klubov, ki nastopajo v ligi NBA, slovenski superzvezdnik Luka Dončić tudi v novi sezoni ne bo osvojil naziva za najkoristnejšega igralca prvenstva.
FOTO: AP

Lani je Oklahoma zmagala v tej anketi, saj jo je kar 80 odstotkov športnih direktorjev v anketi izbralo za naslov prvaka. Victor Wembanyama, prvi izbor na naboru NBA leta 2023 in najboljši novinec lige leta 2024, je končal na vrhu ankete v osmih različnih vprašanjih o igralcih. Za visokoraslega centra, ki je lani prejel nagrado za najboljšega obrambnega igralca leta, je 77 odstotkov športnih direktorjev napovedalo, da bo naslednji MVP, kar je rekordna raven podpore v anketi.

Denverjev Nikola Jokić, srbski center in trikratni MVP lige NBA, je bil z desetimi odstotki druga izbira, tretja pa Minnesotin Anthony Edwards s sedmimi odstotki. Glasove za MVP sta prejela le še Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Jayson Tatum (Boston), Luka Dončić ni prejel nobenega za MVP. In če so športni direktorji slovenskega zvezdnika Los Angeles Lakers spregledali v najprestižnejši kategoriji lige za MVP, pa so 27-letnega Slovenca imenovali za najboljšega krilnega igralca lige.

Kar 224 cm visoki francoski center pa je prejel tudi kar 93 odstotkov glasov pri vprašanju: "Če bi danes ustanavljali klub v ligi NBA in bi lahko podpisali pogodbo s katerim koli igralcem v ligi NBA, kdo bi to bil?" Dvaindvajsetletni "Wemby" je bil med drugim imenovan tudi za najboljšega branilca in najbolj vsestranskega igralca lige NBA. Branilec Spursov Dylan Harper pa je bil imenovan za igralca, ki bo najverjetneje doživel preboj v prihajajoči sezoni 2026/27.

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