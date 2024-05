Hladna prha za Jokića in soigralce: navijači Denverja skandirali Edwardsu 'MVP, MVP ...'

Hitra in poletna igra očitno ne ustreza nekoliko fizično "težji" zasedbi iz Kolorada, ki je predvsem na drugi tekmi pokazala določene slabosti. Gostje so spretno izkoriščali igro "2:2", kjer so načrtno napadali dvakratnega zaporednega najkoristnejšega igralca lige Nikolo Jokića , ki tokrat ni imel ustrezne pomoči od soigralcev z zunanjih položajev. Da je bila noč po porazu za varovance trenerja Mika Malona še toliko težja, so poskrbeli kar navijači Zlatih zrn, ki so dobrih pet minut pred koncem dvoboja pri visoki prednosti za goste (75:97) Edwardsu začeli skandirati "MVP, MVP ..." .

"Ne bi govoril o tem. Vsak naj si sam ustvari svoje mnenje glede tekme. Dejstvo je, da smo dopustili tekmecu, da nas na domačem parketu potolče do kolen. Tako ali drugače bom pa določene stvari raje zadržal zase," je vidno nervozen in skrušen dejal strateg Denverja Mike Malone, ki je bil zaradi ugovarjanja sodniški trojki kaznovan s tehnično napako. "Veste, ko ste v vlogi branilca naslova, vas vsak želi premagati. To je pričakovano, vse lepo in prav, a ko ste deležni takšnega sodniškega kriterija na domačem parketu, kot smo mu bili priča na tokratni tekmi, zelo težko ohranite mirne živce. Opravičujem se vsem vpletenim za svoje obnašanje, toda to so hipni odzivi na določene situacije na parketu," je še dodal Malone, ki bo s svojimi varovanci po naslednjih dveh tekmah, ki se igrata v Minneapolisu, skušal serijo vrniti nazaj v Denver.