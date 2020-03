'Hladni' Ingram začel zadevati ob pravem času za konec serije Miamija

Dragić (v sredini) prodira ob Franku Jacobsonu (desno) in Derricku Favorsu v New Orleansu.

New Orleans Pelicansi so v zadnji četrtini pred svojimi navijači že vodili s 15 točkami razlike, a do konca trepetali za zmago, na koncu pa le uspeli prekiniti krajši niz treh porazov, medtem ko je Goran Dragić (15 točk, 3 podaje) s soigralci izgubil prvič po štirih zaporednih zmagah. Jrue Holiday je bil prvi strelec Pelikanov z 20 točkami, rezervist Josh Hart pa se je izkazal z dvojnim dvojčkom (19 točk in 12 skokov). Zvezdnik Zion Williamson je prispeval 17 točk, Lonzo Ball pa 16, tudi pomembne štiri, ko se je prednost v zadnji četrtini začela nevarno topiti. Dodal je še devet skokov in osem podaj.

Vrhunci tekme New Orleans Pelicans ‒Miami Heat: