Holiday z rekordom kariere Milwaukee popeljal do 40. zmage v sezoni

Košarkarji Milwaukee Bucks so dosegli 40. zmago v sezoni lige NBA. V domači dvorani so po podaljšku ugnali oslabljeno vodilno ekipo lige Boston Celtics s 131:125. Zmag sta se ponoči veselili tudi moštvi Phoenix Suns proti Sacramento Kings in Los Angeles Clippers proti Golden State Warriors. Millwaukee (40-17) je v svoji dvorani potreboval dodatnih pet minut za zmago proti Bostonu (41-17), ki je igral brez Jaysona Tatuma, Jaylena Browna, Marcusa Smarta in Ala Horforda. Kelti sicer ostajajo na vrhu lige, a imajo majhno prednost pred tekmecem na vzhodu ter Denver Nuggets (40-18) na zahodu.

icon-expand Khris Middleton FOTO: AP

Podaljšek je Bostonu zagotovil Sam Hauser tri sekunde pred koncem rednega dela, met za zmago pa je zgrešil Khris Middleton. V podaljšku so nato Bucks za enajsto zaporedno zmago vendarle postavili stvari na svoje mesto po delnem izidu 15:4. Giannis Antetokounmpo je dosegel 36 točk ob 13 skokih in 9 podajah, najboljši strelec Milwaukeeja pa je bil Jrue Holiday s 40 točkami. Zadel je osem trojk, kar je največ v karieri. Pri gostih je 27 točk in 12 podaj dosegel Derrick White, z eno točko manj je srečanje končal Malcolm Brogdon. "Res mi je vseeno, kako igram. Dokler zmagujemo, se počutim dobro," je dejal Holiday, ki je s 40 točkami izenačil rekord kariere. "Edina statistična prvina, ki jo pogledam po koncu dvoboja, so izgubljene žoge. Tako vem, ali sem odigral dobro ali slabo tekmo. Danes sem jih izgubil pet, kar me boli v dno duše," je še slikovito po koncu dvoboja dejal najboljši strelec obračuna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V zelo zanimivem dvoboju zahodne konference je Phoenix (32-27) po zaslugi odlične zadnje četrtine in naveze Devin Booker-Chris Paul s 120:109 ugnal Sacramento (32-25). Booker je dosegel 32 točk, Paul pa je v statistiko ob 17 točkah vpisal še 19 podaj. Pri Sacramentu je blestel De'Aaron Fox s 35 točkami. Na zahodu je Sacramento še naprej tretji, Phoenix sledi na četrtem mestu, pred šestimi Dallas Mavericks (31-28) Luke Dončića pa so z zmago skočili tudi Los Angeles Clippers (32-28). Ti so s 134:124 v svoji dvorani premagali Golden State Warriors (29-29). Brez dlje časa odsotnega Stephena Curryja prvaki niso bili kos Kawhiju Leonardu (33 točk), Normanu Powellu (24) in Paulu Georgeu (20). Stik z njimi je držal le Jordan Poole z 28 točkami.

icon-expand Damian Lillard FOTO: AP