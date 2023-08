Hollatz brez odigrane minute v dresu Olimpije na posojo v Turčijo

Nemški reprezentant Justus Hollatz , sicer rojen v Hamburgu, je v sezoni 2022/23 nosil dres Breogána, zaigral pa je na 34 tekmah lige ACB in v povprečju dosegal 7,9 točke, 3,3 asistence in 2,1 skoka na tekmo. Hollatz ima tudi izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu, kjer je nosil dres nemške ekipe Hamburg Towers.

Zmaji so za to, da so 22-letnega nemškega košarkarja izpustili, ta je pred meseci z Olimpijo podpisal triletno pogodbo, prejeli odškodnino in nemudoma pripeljali novega organizatorja igre. V svoje vrste naj bi že zvabili 31-letnega Francoza Lea Westermanna.