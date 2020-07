Hopkins podaljšal z zmaji, Miller-McIntyre tudi uradno v Beograd

Vodstvo Cedevite Olimpije se je z ameriškim krilnim centrom Mikaelom Hopkinsom dogovorilo o podaljšanju pogodbe še za naslednji dve sezoni. Hopkins je v sezoni 2019/20 zaigral na 21 tekmah Lige ABA, v 21 minutah igre je v povprečju dosegal po 9,2 točki, 4,7 skoka, 0,6 podaje in 0,9 blokade na tekmo. V slovenskem državnem prvenstvu je na dveh tekmah v povprečju beležil 18,5 točke in pet skokov, v slovenskem pokalnem tekmovanju pa 11,0 točke, 7,8 skoka in tri podaje. "Zelo zadovoljen sem, da bom dres Cedevite Olimpije nosil še prihodnji dve sezoni. Pred nami je nova tekmovalna sezona, polna zahtevnih preizkušenj. Komaj čakam, da se s soigralci znova zberemo, in začnemo delati,"je ob podaljšanju pogodbe dejal Hopkins.