Dončića in Lakerse ponoči čaka gostovanje v Charlottu

Hornetsi so trenutno v krizi, na zadnjih šestih obračunih so slavili le enkrat – s 126:103 so premagali Utah Jazz. Pri jezernikih je situacija zrcalna, saj so na zadnjih šestih tekmah zgolj enkrat izgubili – v nedeljo so jih s 122:102 porazili Atlanta Hawksi.

Gostje tudi tokrat ne bodo morali računati na LeBrona Jamesa, poleg ameriškega zvezdnika pa bosta odsotna še Gabe Vincent in Adou Thiero. Zaradi poškodbe prepone je pod vprašajem Austin Reaves, ki je sezono začel fantastično, zadnje tri tekme pa izpustil.