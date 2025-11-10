Svetli način
Košarka

Dončića in Lakerse ponoči čaka gostovanje v Charlottu

Charlotte, 10. 11. 2025 22.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers bodo ponoči gostovali pri ekipi Charlotte Hornets, ki ima v letošnji sezoni vsega tri zmage. Luka Dončić in soigralci so na 10 tekmah vknjižili sedem zmag in tri poraze ter v tekmo vstopajo v vlogi favorita.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Hornetsi so trenutno v krizi, na zadnjih šestih obračunih so slavili le enkrat – s 126:103 so premagali Utah Jazz. Pri jezernikih je situacija zrcalna, saj so na zadnjih šestih tekmah zgolj enkrat izgubili – v nedeljo so jih s 122:102 porazili Atlanta Hawksi.

Gostje tudi tokrat ne bodo morali računati na LeBrona Jamesa, poleg ameriškega zvezdnika pa bosta odsotna še Gabe Vincent in Adou Thiero. Zaradi poškodbe prepone je pod vprašajem Austin Reaves, ki je sezono začel fantastično, zadnje tri tekme pa izpustil.

Luka Dončić je v tej sezoni odigral šest tekem. V povprečju na tekmo beleži 37 točk, 10 skokov in 9,5 podaje. Slovenski zvezdnik je tudi to sezono najučinkovitejši igralec Lakersov, drugi po številu točk pa je Reaves, ki bi se utegnil v noči na torek vrniti na parket.

