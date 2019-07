Houston Chronicle: Harden ne bo nastopil na SP

Luka Dončić in James Harden

James Harden je novico o tem omenjenemu časniku povedal na dobrodelni prireditvi, kot glavni razlog pa je navedel, da se želi čim bolj pripraviti za novo sezono v severnoameriški ligi NBA. Njegov Houston se je v letošnjem poletnem prestopnem roku močno okrepil in v svoje vrste zvabil enega najboljših organizatorjev igre Russella Westbrooka iz Oklahome Cityja. Poleg Hardna sta nastop na letošnjem SP odpovedalaLeBron James inAnthony Davis. Oba igrata za Los Angeles Lakers, slednji je v kalifornijsko ekipo prišel letos poleti iz New Orleansa.

Ameriško izbrano vrsto bo na Kitajskem vodil sloviti strateg San AntoniaGregg Popovich, v prvem delu tekmovanja pa se bo pomerila s Turčijo, Češko in Japonsko.