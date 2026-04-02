Houston do četrte zaporedne zmage

Kevin Durant je tekmo končal z 19 točkami in devetimi podajami, Amen Thompson je zbral 18 točk, devet skokov in šest podaj, Jabari Smith ml. pa je za rakete, ki so imele 47-odstoten met iz igre, dosegel 12 točk. Prvi strelec gostov je bil Ousmane Dieng s 36 točkami.

Nemški zvezdnik Franz Wagner , ki je bil zaradi poškodbe gležnja z igrišč odsoten vse od 11. februarja, se je k Orlando Magic vrnil tik pred začetkom končnice lige NBA. Na svoji prvi tekmi pa ni mogel preprečiti odločilnega poraza s 101:130 proti Atlanta Hawks.

Neposredna uvrstitev v končnico postaja za Magic vse manj verjetna; šest tekem pred koncem rednega dela bi moral Orlando prehiteti Toronto Raptors, Philadelphia 76ers in Charlotte Hornets. Vendar pa je Orlando na zadnjih desetih tekmah dosegel le dve zmagi.

Philadelphia 76ers so premagali Washington Wizards s 153:131, Raptors pa so izgubili proti Sacramento Kings s 115:123. Obe ekipi sta zdaj v ostrem boju za neposredno uvrstitev v končnico vzhodne konference v zmagah izenačeni.

Lakers bodo spet igrali v noči s četrtka na petek na gostovanju pri Oklahomi, ko bodo lovili 51. zmago v sezoni.

Izidi:

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 131:153

Orlando Magic - Atlanta Hawks 101:130

Miami Heat - Boston Celtics 129:147

Memphis Grizzlies - New York Knicks 119:130

Toronto Raptors - Sacramento Kings 115:123

Chicago Bulls - Indiana Pacers 126:145

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 119:113

Utah Jazz - Denver Nuggets 117:130

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 113:127