Houston (izraziti) favorit, Lakersi pa upajo na vrnitev Dončića

Slab teden dni nas loči do začetka letošnje končnice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Los Angeles Lakers so z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov redni del tekmovanja zaključili na četrtem mestu.
Brez kančka dvoma lahko zapišemo kar na neželenem četrtem mestu, ki v primeru uspeha na prvi stopnički "play-offa", kjer se bodo varovanci trenerja JJ Redicka udarili z moštvom Houston Rockets, v nadaljevanju prinaša dvoboj z aktualnim prvakom iz Oklahome. Nekaj, česar si v taboru 17-kratnih prvakov pred sago s poškodbami glavnih nosilcev Luke Dončića in Austina Reavesa nikakor niso želeli.
"Zdaj smo tu, v končnici. Na tekmeca se bomo karseda najbolje pripravili in storili vse, da preskočimo visoko prvo oviro," se je Redick že ozrl na prihajajočo serijo prvega kroga končnice z zasedbo Houston Rockets. Slednja v omenjeni obračun vstopa v vlogi izrazitega favorita, v primeru predčasne vrnitve na parket za zdaj še poškodovanega dvojca Dončić - Reaves pa bi delnice LA-ja za morebiten preboj v drugi krog "play-offa" (skokovito) narasle.
"Ta franšiza (Los Angeles Lakers, op. p.) je bila skozi bogato zgodovino vajena zmagovanja in osvajanja lovorik. Prepričan sem, da bomo kljub vsem težavam zelo drago prodali svojo kožo. Na zadnjih treh tekmah smo pokazali, da lahko kljub zdesetkanemu moštvu igramo proti komurkoli, a le pod pogojem, da vsi igralci presežejo svoje trenutne zmožnosti. V naslednjih dneh bomo ekipo nekoliko osvežili in jo nato začeli pripravljati na Houston," je še dodal strateg Lakersov.
