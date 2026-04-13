Houston (izraziti) favorit, Lakersi pa upajo na vrnitev Dončića

Slab teden dni nas loči do začetka letošnje končnice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Los Angeles Lakers so z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov redni del tekmovanja zaključili na četrtem mestu.

Brez kančka dvoma lahko zapišemo kar na neželenem četrtem mestu, ki v primeru uspeha na prvi stopnički "play-offa", kjer se bodo varovanci trenerja JJ Redicka udarili z moštvom Houston Rockets, v nadaljevanju prinaša dvoboj z aktualnim prvakom iz Oklahome. Nekaj, česar si v taboru 17-kratnih prvakov pred sago s poškodbami glavnih nosilcev Luke Dončića in Austina Reavesa nikakor niso želeli.