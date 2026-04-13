Košarka

Houston (izraziti) favorit, Lakersi pa upajo na vrnitev Dončića

Los Angeles, 13. 04. 2026 10.10 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so s 53. zmago zaključili redni del sezone v ligi NBA. Utah Jazz ni bil dorasel tekmec razigrani četi trenerja JJ Redicka, ki je tudi tokrat pogrešal pomoč prvega zvezdnika Luke Dončića, Austina Reavesa in Jaxsona Hayesa. V prvem krogu končnice se bodo jezerniki pomerili s Houston Rocketsi, ki veljajo za izrazite favorite v omenjenem dvoboju.

Slab teden dni nas loči do začetka letošnje končnice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Los Angeles Lakers so z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov redni del tekmovanja zaključili na četrtem mestu.

Brez kančka dvoma lahko zapišemo kar na neželenem četrtem mestu, ki v primeru uspeha na prvi stopnički "play-offa", kjer se bodo varovanci trenerja JJ Redicka udarili z moštvom Houston Rockets, v nadaljevanju prinaša dvoboj z aktualnim prvakom iz Oklahome. Nekaj, česar si v taboru 17-kratnih prvakov pred sago s poškodbami glavnih nosilcev Luke Dončića in Austina Reavesa nikakor niso želeli.

LeBron James je ob odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa prevzel največji del odgovornosti na svoja ramena in ob tem vnovič dokazal, da še ni za v staro šaro. Mu bodo soigralci tako uspešno sledili tudi v končnici?
FOTO: AP

"Zdaj smo tu, v končnici. Na tekmeca se bomo karseda najbolje pripravili in storili vse, da preskočimo visoko prvo oviro," se je Redick že ozrl na prihajajočo serijo prvega kroga končnice z zasedbo Houston Rockets. Slednja v omenjeni obračun vstopa v vlogi izrazitega favorita, v primeru predčasne vrnitve na parket za zdaj še poškodovanega dvojca Dončić - Reaves pa bi delnice LA-ja za morebiten preboj v drugi krog "play-offa" (skokovito) narasle.

"Ta franšiza (Los Angeles Lakers, op. p.) je bila skozi bogato zgodovino vajena zmagovanja in osvajanja lovorik. Prepričan sem, da bomo kljub vsem težavam zelo drago prodali svojo kožo. Na zadnjih treh tekmah smo pokazali, da lahko kljub zdesetkanemu moštvu igramo proti komurkoli, a le pod pogojem, da vsi igralci presežejo svoje trenutne zmožnosti. V naslednjih dneh bomo ekipo nekoliko osvežili in jo nato začeli pripravljati na Houston," je še dodal strateg Lakersov.   

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers utah jazz lebron james jj redick

Presenečenje iz Dubaja: Sekulić glavni kandidat za trenerja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
13. 04. 2026 10.54
Nč ne bo iz tega. 🤣
bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
To so besede, ki jih je Kajina mama namenila Karlu
To so besede, ki jih je Kajina mama namenila Karlu
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: od 1.481,88 do skoraj 2.800 evrov. Zakaj tolikšne razlike?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
